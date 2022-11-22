Gündem Usulsüz ihaleye susarsanız sizi suçlarım diyen Mansur Yavaş ortağına ihale verdiği iddiası üzerine ateş püskürdü İddia eden şerefsizdir
ANKARA

'Usulsüz ihaleye susarsanız sizi suçlarım' diyen Mansur Yavaş ortağına ihale verdiği iddiası üzerine ateş püskürdü: İddia eden şerefsizdir

Geçtiğimiz dönemde hiçbir ihaleye müdahalede bulunmadığını söyleyerek "Herhangi bir yerden usulsüz bir ihale alınmışsa ve susarsanız sizi suçlarım" ifadesini kullanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün gerçekleşen ABB Meclis toplantısında AK Parti ABB Belediye Meclis Üyesi Gökhan Arslan'ın ortağı olduğu şirkete ihale verdiğini söylemesi üzerine öfkelendi. Meclis kürsüsünden Arslan'a tepki gösteren Yavaş, "Ortağına iş veren de şerefsizdir iddia eden de şerefsizdir. Ne ortağı, ortaklığım mı var benim? Hadi oradan." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Usulsüz ihaleye susarsanız sizi suçlarım diyen Mansur Yavaş ortağına ihale verdiği iddiası üzerine ateş püskürdü: İddia eden şerefsizdir
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

6 aydır Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne katılmayan Mansur Yavaş, dün gerçekleşen Kasım ayı toplantısına katıldı. Geçtiğimiz dönemde hiçbir ihaleye müdahalede bulunmadığını ve bulunmayacağını söyleyen Yavaş, AK Parti ABB Belediye Meclis Üyesi Gökhan Arslan'ın ortağı olduğu şirkete ihale verdiğini söylemesi üzerine tepki gösterdi.

"İDDİA EDEN ŞEREFSİZDİR"

Yavaş, "Ortağına iş veren de şerefsizdir iddia eden de şerefsizdir. Ne ortağı, ortaklığım mı var benim? Hadi oradan." dedi.

Yavaş, daha önce ABB Meclisi'nde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Herhangi bir şekilde Mansur Yavaş'ın bir yakını, bir tanıdığı, bir suistimal herhangi bir yerden usulsüz bir ihale almışsa ve susarsanız sizi suçlarım. Susmayacaksınız. O ihaleyi alan kimlerse bunların içerisinde benim en ufak bir yakınımı ki uzaktan yakından ihaleyle hiçbir zaman ilgilenmedim, ilgilenmem de bulursanız o ihale için de gereğini yapmaya hazırım. Benim en ufak bir yakınım belediyenin önünden dahi geçemeyecek."

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