Gündem Usulsüz reçetelerle alınan ilaçları terör örgütü PKKya göndermek istemişler Akrabalarımıza gönderecektik dediler
ADANA

Usulsüz reçetelerle alınan ilaçları terör örgütü PKK'ya göndermek istemişler: 'Akrabalarımıza gönderecektik' dediler

Adana merkezli 11 ilde düzenlenen ve 18 kişinin tutuklandığı operasyon kapsamında usulsüz yazılan reçetelerle alınan ilaçların bir kısmının terör örgütü PKK'ya gönderilmeye çalışıldığı öne sürüldü.

Haber Merkezi AA
Usulsüz reçetelerle alınan ilaçları terör örgütü PKKya göndermek istemişler: Akrabalarımıza gönderecektik dediler
Zanlıların ilaçların PKK’ya gönderildiğini kabul etmeyerek, ifadelerinde Irak, İran ve Suriye’de tanıdıklara akrabalarına gönderdiklerini öne sürdüğü öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Şubat’ta Adana merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak ve Van’da aralarında 4 doktor, 9 eczacı, 2 biyolog, 13 eczane ile ilaç firması çalışanlarının da bulunduğu 46 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 46 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların, Suriye uyruklu kişiler adına muayene edilmeden reçeteler düzenlendiği, hastanelerde hastalar için kullanılması gereken kanser ve organ nakli ilaçlarının kullanılmış gibi gösterilip Azerbaycan, Suriye, İran ve Irak’a gönderildiği, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu içerikli ilaçların reçetesiz satılarak uyuşturucu ticareti yapıldığı öne sürülmüştü.

Kocaeli’nde PKK operasyonu: HDP’li yöneticilerde gözaltında
GÜNDEM
Kocaeli’nde PKK operasyonu: HDP’li yöneticilerde gözaltında

Şüphelilerin adreslerinde, ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, kuru sıkı tabanca, 223 mermi, 36 bin 240 dolar, 230 avro, 17 bin 950 lira, çok sayıda ilaç, Suriye uyruklu kişilere ait kimlik fotokopileri ile dijital materyaller ele geçirilmişti. Ayrıca, şüphelilerin 12 milyon 523 bin 111 lira haksız kazanç temin ettikleri ileri sürülmüştü.

Savcılıkça sorgulanan şüphelilerden 1’i daha serbest bırakıldı, nöbetçi mahkemeye çıkarılan biyologlar İ.E., V.T., doktorlar Z.K., M.D., İ.K., eczacılar M.N.Ö., Ş.E. ve Y.Ç. ile C.E., M.K., N.O., M.Ö., E.Z., İ.S., Y.Ü., A.A., K.E. ve İran uyruklu N.K. tutuklandı.

18 zanlı ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Mardin'in 18 mahallesinde PKK operasyonu: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
GÜNDEM
Mardin'in 18 mahallesinde PKK operasyonu: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

PKK iddiasını kabul etmediler

Soruşturma kapsamında usulsüz bir şekilde alınan özellikle kanser, kan pıhtılaştırıcı ve uyuşturucu yerine geçen ilaçların Irak, Suriye ve İran’daki terör örgütü PKK’ya gönderildiği de ileri sürüldü.

Polis bu operasyon kapsamında Hatay’da Suriye’ye gitmek üzere olan 100 bin lira değerinde, Şırnak’ta 650 bin, Van’da 300 bin, Mardin’de 400 bin lira, Ankara’da 450 bin lira ve İstanbul’da 450 bin lira değerinde ilaç ele geçirdi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'kaçak sigara' açıklaması: Oran yüzde 22,3'den yüzde 2,3'lere çekildi
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'kaçak sigara' açıklaması: Oran yüzde 22,3'den yüzde 2,3'lere çekildi

Polis, Hatay’da ilaç gönderirken Melih K.’yi, Şırnak’ta Cevat E.’yi Van’da Yakup Ç.’yi, Mardin’de ise Ahmet A.’yı gözaltına aldı. Bu ilaçları ise Ankara’da Cihat E., İsmail Ş. ve İran uyruklu Bahar Ak A.’nın temin ettiği öne sürüldü. İran uyruklu kadının sözde tercümanlık yaptığı öne sürüldü.

Zanlıların ilaçların PKK’ya gönderildiğini kabul etmeyerek, ifadelerinde Irak, İran ve Suriye’de tanıdıklara akrabalarına gönderdiklerini öne sürdüğü öğrenildi. İlaçlar arasında en çok kan pıhtılaştırıcı ilaç bulunması da dikkat çekti.

Fransa'da PKK'ya operasyon: Örgüt bağlantılı dernek ve iş yerlerine baskın
DÜNYA
Fransa'da PKK'ya operasyon: Örgüt bağlantılı dernek ve iş yerlerine baskın

Adana'da PKK/KCK'ya yönelik şafak operasyonu: 15 gözaltı kararı
GÜNDEM
Adana'da PKK/KCK'ya yönelik şafak operasyonu: 15 gözaltı kararı

Ağrı merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı
GÜNDEM
Ağrı merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Abone Ol Google News
Müslüman kadınınkurtarılmaya ihtiyacı var mı?

Müslüman kadının
kurtarılmaya ihtiyacı var mı?

​KETEBE yayınlarından çıkan kitabının adı ile sorduk.
Teşkilat dizisinde çok konuşulan sahne

Teşkilat dizisinde çok konuşulan sahne

​Duygulandıran konuşma yüzlerce kez paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti kongresini Fatiha Suresinin mealini okuyarak başlattı

Erdoğan birazdan ​2023 manifestosunu açıklayacak.

Metruk bina kalmıyor

Metruk bina kalmıyor

​Yıldırım Belediyesi tehlikeli yerlerin yıkımına devam ediyor.

Günlerdir kayıptı

Günlerdir kayıptı

Genç kadın kanalizasyon çukurundan çıktı.

Erken saatlerde başlayan kar ve dolu ile beyaz örtü oluştu.

​Son 3 aydaki İzmir merkezli operasyonlarda 18 teğmen gözaltına alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.