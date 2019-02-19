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Üvey babası tarafından dövülen çocuk hayatını kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, üvey babası tarafından dövüldüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Esma Asel Kolat (2), 84 gündür sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti. Gözaltına alınan üvey baba Emre Salpat, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Haber Merkezi DHA
Üvey babası tarafından dövülerek öldürülen 2 yaşındaki Esma Asel Kolat.
Üvey babası tarafından dövülerek öldürülen 2 yaşındaki Esma Asel Kolat.

Geyve ilçesinde geçen 27 Kasım'da üvey babası Emre Salpat (28) tarafından dövüldüğü iddia edilen Esma Asel Kolat, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunun 8 yerinde darp izine rastlanan, kafatasında 2 çatlak oluştuğu tespit edilen minik Esma Asel, tedaviye alındı.

Yoğun bakım servisinde 84 gündür tedavisi süren Esma Asel, bugün doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti.

Cani üvey baba tutuklanmıştı

Günlerdir çocuğundan gelecek iyi haberi bekleyen baba Halil Kolat (36), aldığı ölüm haberi ile gözyaşlarına boğuldu.

Katil üvey baba Emre Salpat.

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan üvey baba Emre Salpat, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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