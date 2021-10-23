Gündem Uyandı hayatının şokunu yaşadı Bahçede duran otomobili hurdaya döndü
SİVAS

Uyandı hayatının şokunu yaşadı: Bahçede duran otomobili hurdaya döndü

Sivas’ta 4 katlı bir evin bahçe duvarı park halinde duran bir otomobilin üzerine düşerek maddi hasara neden oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Uyandı hayatının şokunu yaşadı: Bahçede duran otomobili hurdaya döndü
Bahçede duran otomobili hurdaya döndü.

Sivas’ta 4 katlı bir evin bahçe duvarı park halinde duran bir otomobilin üzerine düşerek maddi hasara neden oldu.
Edinilen bilgilere göre olay Ece Mahallesi 4. Sokakta meydana geldi. Niyazi P. ait park halindeki 58 YA834 plakalı Honda marka otomobilin üzerine 4 katlı bir binanın bahçe duvarı yıkıldı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken araç sahibi Niyazi P. beklenmedik bir çok yaşadı. Otomobilini o halde gören Niyazi P. polis ekiplerine haber verdi. Ekipler gerekli çalışmaları tamamlayarak inceleme başlattı.


“Yine de tehlike geçmiş değil”


Mahalle sakinlerinden Ahmet Koşaroğlu “ Gece düştüğünü zannediyorum, çünkü sabah kalktığımızda aracın üzerinde duvar kalıntılar vardı. Daha önceden burada metruk bir bina vardı. O bina yıkılınca bu duvarlar kaldı. Muhtemelen gece bir yer hareketi olmuş olabilir diye düşünüyorum ama emin değilim. Daha önce bildirildiğini sanmıyorum ama bir endişe vardı. Burada çocuklar oyun oynuyorlar ve ben özellikle buradaki duvardan daha çok korkuyordum. Yine de tehlike geçmiş değil. Diğer tarafta kerpiç duvar kalıntıları var, orası da tehlikeli. Can kaybı olmaması iyi bir şey ama olmayacak diye bir şey yok çünkü bu duvarlar hala oynar durumda her an yıkılabilir” dedi.

İstanbul'da akıl almaz kaza: Bir anda kanlar içinde yere yığıldı
GÜNDEM
İstanbul'da akıl almaz kaza: Bir anda kanlar içinde yere yığıldı

Alkollü sürücü dehşet saçtı
GÜNDEM
Alkollü sürücü dehşet saçtı
Sıcaklık 10 derece düşecek

Sıcaklık 10 derece düşecek

​Meteorolojiden soğuk hava ve yağmur uyarısı.
Irak ve İransınırına da örülüyor

Irak ve İran
sınırına da örülüyor

Yasa dışı geçişlerin engellemesinde başarılı oldu.
109 ton altın için tarih belli oldu

​Taklalar atarak metrelerce sürüklendi.

Dört kişi<br>son anda kurtuldu

Dört kişi
son anda kurtuldu

​Seyir halindeyken alev topuna döndüler.

​Dışişleri Bakanlığı yok sayacak.

​Husilerin saldırıları sonrası 20 bin kişi evinden oldu.
AVM'de<br>suçüstü yakalandı

AVM'de
suçüstü yakalandı

​Özbek fenomenin bir yıldır kabusu haline gelmişti.

​Ünlü oyuncunun yakınları hastaneye akın etti.

​Libya'da bir toplu mezar daha bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.