Gündem Uygulama noktasından drift atarak kaçtı yakalanmaktan kurtulamadı
KIRIKKALE

Kırıkkale haber: Uygulama noktasından drift atarak kaçan alkollü sürücü yakalandı

Uygulama noktasından drift atarak kaçtı yakalanmaktan kurtulamadı

Kırıkkale'de güvenlik güçleri tarafından yapılan asayiş uygulaması sırasında polislerin dur ihtarına uymayıp drift atarak kaçan alkollü sürücü yakalandı. 100 promoilin üzerinde alkollü olduğu anlaşılan sürücü F.U'nun otomobilinin içinde ve bagajında yaptığı aramalarda alkollü içecekler bulundu.

IHA
Drif atarak kaçan alkollü sürücü, polis ekiplerince 5 dakikalık kovalamacanın ardından yakalandı.
Drif atarak kaçan alkollü sürücü, polis ekiplerince 5 dakikalık kovalamacanın ardından yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinasyonunda çeşitli birimlerin ve ekiplerin katılımıyla, eğlence merkezleri, kafeler, oturma parkları ve açık alanlarda vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Şüpheli kişilere yönelik genel bilgi tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu.

  • Alparslan Türkeş Bulvarı Osman Gazi Kavşağındaki uygulama sırasında polislerin dur ihtarına uymayıp drif atarak kaçan alkollü sürücü F.U. polis ekiplerince 5 dakikalık kovalamacanın ardından Osman Gazi Mahallesindeki bir sokakta yakalandı.

100 promoilin üzerinde alkollü olduğu anlaşılan sürücü F.U’nun otomobilinin içinde ve bagajında yaptığı aramalarda alkollü içecekler bulundu.

Emniyet Merkezine götürülen sürücü F.U. ile ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Uygulama noktasından drift atarak kaçtı yakalanmaktan kurtulamadı
OYNAT 00:35
Uygulama noktasından drift atarak kaçtı yakalanmaktan kurtulamadı
Kırıkkale'de huzur operasyonunda, ekiplerin dur ihtarına uymayıp drift yaparak kaçan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da 2 ay trafikten men edildi. Öte yandan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
YORUM YAP


'Drift' yapan sürücülere ceza yağdı
GÜNDEM
'Drift' yapan sürücülere ceza yağdı

Bir trafik magandası klasiği
GÜNDEM
Bir trafik magandası klasiği

/**/
Meclis Başkanı'ndan bütçe daveti

Meclis Başkanı'ndan bütçe daveti

​Yıldırım, partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek.
Bakan'dan tam destek

Bakan'dan tam destek

​Liseli mucidin beklediği haber Ziya Selçuk'tan geldi.
Her şey gelecek hafta belli olacak

Her şey gelecek hafta belli olacak

Sarı Yeleklilerin hedefindeki Macron tarih verdi.
Fransız Polis'iengel dinlemedi

Fransız Polis'iengel dinlemedi

​Tekerlekli sandalyedeki eylemcinin yerlerde sürüklendiği anlar.
Trump bize burnunu sokmasın

Trump bize burnunu sokmasın

​"Fransız'lar beni istiyor" diyen Trump'a sert çıkış.
Hepsimidesinden çıktı

Hepsimidesinden çıktı

Yuttuğu 116 kapsülün hepsi operasyonla çıkarıldı.
Bedellininkışla günlüğü

Bedellininkışla günlüğü

Yan gel yat değil, yüksek disiplin ve düzenli eğitim.
Gözleryarınki verilerde

Gözleryarınki verilerde

Ekonomide 3. çeyrek verileri açıklanacak.

FETO'nunperuklu erkekleri

FETO'nunperuklu erkekleri

​Yakalanmamak için kadın kılığına girmişler.
Öğledensonraya dikkat

Öğledensonraya dikkat

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

​Süper Lig ekibinin teknik direktörü görevi bıraktı.

Obradovic gidebilir

Obradovic gidebilir

Fenerbahçe'nin hocasına dünya devi talip oldu.
Prens'in akıl hocası damat çıktı

Prens'in akıl hocası damat çıktı

Trump'ın damadı, Veliaht Prens'e akıl vermiş.
Erdoğan sürprizi

Erdoğan sürprizi

Erdoğan daveti geri çevirmedi, evlerinde ziyaret etti.
Ve terör onları da vurdu

Ve terör onları da vurdu

​KP/ML TİKKO, Fransa'daki eylemlere destek verdiklerini duyurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.