Uygun depolamayla tahılın ömrü uzar

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve diğer gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Karadeniz’de oluşturulacak koridorda son safhaya girilirken, aylardır gemiler ve depolarda bekleyen tonlarca tahılın ömrü tartışılıyor. Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri, Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği (TABADER) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, gemilerde ve depolarda bekleyen tahıl ürünlerinin raf ömürlerinin oldukça uzun olduğunu söyledi. Bayram, “Eğer nem ve sıcaklık konusunda normal şartlar sağlanırsa tahıl, depolarda, gemide hiçbir zarar görmeden muhafaza edilebilir. Ürün başka bir ülkeye aktarıldığında da eğer uygun şartlarda depolanırsa yine uzun bir süre kullanım ömrü oluyor” diye konuştu.

Mustafa Bayram

PİYASANIN DÖNMESİ İÇİN TAHIL ŞART

Türkiye’deki tahıl konusunda farklı tahminlerin olduğunu belirten Bayram, “17,5 milyon, 18,5 milyon, 19,5 milyon, 20,5 milyon gibi tahmini rakamlar var. Ortalamasını alırsak Türkiye bu yıl 19 ile 19,5 milyon ton arasında hasat bekliyor. Ancak Türkiye bu buğdayın bir kısmını kendi talepleri için kullanıyor, kalan kısmını da, hammadde ithal ederek, ürettiği işlenmiş ürünleri ihraç ediyor. Bu bağlamda Türkiye sadece kendisi için buğdayı kullanacak olsa yeter ama piyasanın dönebilmesi, ticaretin, ekonominin dönebilmesi için depolarımızda belli miktarlarda ürün tutmak durumundayız” değerlendirmesinde bulundu.

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SAVAŞ SÜRERSE SENEYE ÜRÜN ZOR

Bu yıl için depolarda olan tahılın aktarılmasıyla birlikte tahıl krizi yaşanmayacağına ancak bu tahıl bittiğinde krizin başlayabileceğine vurgu yapan Bayram, “Bu yıl dünyadaki ihtiyacı olan ülkeler tahılı alacak. Ancak gelecek yıl bu kadar miktarda mal alma şansı olabilir mi? Eğer savaş devam ederse gelecek senenin ekimi bu yılın ekiminden daha düşük olacağı için, koridor açılsa bile Ukrayna’dan yeterince ürün bulmak kolay olmayacak. Şu anda Ukrayna tarafında bir arz fazlası var. Çünkü ülkede nüfus az. Geçen seneden kalan mal var şu an depolarda” ifadelerini kullandı.

En ideali deniz yolu

Tahılların gemilerle naklinde önemli unsurlardan birisinin liman operasyonu olduğuna değinen Bayram, şöyle konuştu: Tahıl koridorunda deniz yolu en ideal yöntem. Ukrayna tarafından limanların şu an mekanik olarak çalışıyor olması önemli. En stratejik konu zaten gemilerin durumu. Bu gemilerin limana yanaşıp, yüklenip, yola çıkması lazım. Ukrayna’ya kara sınırı olan ülkeler bazında da ciddi miktarda tahıl çıkışı olmuş olabilir. Yani Avrupa ülkelerine de transfer yapılmıştır. Deniz yoluyla yapılacak olan transfer daha çok Orta Doğu, Afrika, Türkiye gibi ülkeler için kritik.