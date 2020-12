Uykusuzluğa, sinire, strese bire bir: Aşk meyvesi olarak biliniyor, tanesi 20 TL

100 gr Tutku meyvesi 97 kalori ve 30mg C vitamini içeriyor. Bu değer günlük C vitamini ihtiyacının yarısını A vitamini ihtiyacının da %43 ünü karşılamaktadır. Bu değerler A ve C vitamininin antioksidan gücü nedeniyle tutku meyvesini değerli kılmaktadır.Bu etkisiyle bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir.