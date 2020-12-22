Gündem Uykusuzluğa, sinire, strese bire bir Aşk meyvesi olarak biliniyor, tanesi 20 TL
ANTALYA

Uykusuzluğa, sinire, strese bire bir: Aşk meyvesi olarak biliniyor, tanesi 20 TL

Tropikal bir meyve olan çarkıfelek diğer isimleriyle "aşk meyvesi, passiflora" üreticinin yeni geçim kaynağı oldu. Uykusuzluk, sinir, depresyon ve strese iyi geldiği bilinen çarkıfeleğin tanesi 20 liradan satılıyor.

Haber Merkezi İHA
Uykusuzluk, sinir, depresyon ve strese iyi geldiği bilinen çarkıfeleğin tanesi 20 liradan satılıyor.
Uykusuzluk, sinir, depresyon ve strese iyi geldiği bilinen çarkıfeleğin tanesi 20 liradan satılıyor.

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan Bekir Kara, çalıştığı otelin golf sahasında tesadüfen tanıştığı meyveyi yetiştirmeye karar verdi. Kara, kurduğu sera ile AR-GE çalışmaları sonucu yetiştirdiği çarkıfelek (passion fruit) meyvesini Avrupa ülkelerine pazarlamayı hedefliyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında diktiği passiflora fideleri 7 ay sonra ilk meyvelerini verdi. Bir ya da iki hafta sonra tamamen olgunlaşmış hale gelecek meyveler hasat edilecek.

200 fideden 3 bin meyve


Antalya’nın doğusu, batısı her tarafının tropik meyveler için uygun iklime sahip olduğunu söyleyen Bekir Kara, "Yaklaşık 2.5 dönüme, bu meyvelerden 400 tane ekmiştim. Yazın 200 tanesi sıcağa dayanamayarak öldü. Fakat geriye kalan 200 tanesi yaklaşık 3 bin adet meyve verdi. Çalıştığım otelin golf sahasında passiflora (Çarkıfelek) ağacı vardı. Esasen bizim peyzaj müdürü, çiçekleri için oraya dikmişti. Bu meyvenin çok güzel çiçeği olur. Bu esnada ben onun yenilebilir bir meyve olduğunu öğrendim. Bu meyvenin en büyük özelliklerinden biri, günde bir tane yediğiniz zaman, akşama kadar kesinlikle sinirlenmiyorsunuz. Çağımızın en büyük problemi baktığımız zaman sinir stres. İnsanlar, böyle bir pandemi döneminde, finansal sorunların olduğu bir dünyada, insanlar için bence en güzel şey, doğal stres meyvesi. Diğer bir adı da stres meyvesi olarak da bilinir. Uyku problemleri olanlar için çok iyi geliyor" dedi.

Çarkıfelek meyvesi kilosu 100 liradan satışa çıktı
EKONOMİ
Çarkıfelek meyvesi kilosu 100 liradan satışa çıktı


Meyveyi tanıtmak istiyor

Çarkıfelek meyvesinin yetiştirmesindeki asıl amacının çevre de üretim yapan çiftçilere tanıtmak olduğunu belirten Kara, "Pandemi döneminde çiftçilerimiz iyi para kazanıyor. Pandemi olmadan önceki dönemleri hatırlıyorum, bir yıl kazanıyordu, bir yıl kaybediyordu. O yüzden çiftçilerimizin her zaman riskli bir durumu var. Böyle bir bitkiyi deneyip göze alamıyorlar. O yüzden ben buna karar verdim. Çevre köylerden insanlar gelip bakıyorlar meyvemize. Zaman zaman sonuç alıp alamayacağımı merak ediyorlar. Onlar da gördü ki bu meyve burada yetiştirilebiliyor. Dolayısıyla o risk ortadan kalktı. Biz burada bu meyveden verim aldıktan sonra tropik meyve olan bu meyveye yoğunlaşacaktır" dedi.


Bu meyveyi yiyenler sakinleşiyor
FOTOĞRAF 9
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Çarkıfelek ailesine ait olan ve bilimsel adı Passsiflora edulis olan meyve uykusuzluk durumlarında, stres, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik olumsuzluklarda serotonin seviyesinde yükselme sağlayan doğal bir sakinleştiricidir.
Title
Fazla kilo, yaygınlaşan diyabet, kalp damar hastalıkları, kanser gibi pek çok hastalıkla mücadele çabası kişilerde artan oranlarda anksiyete, depresyon ve strese neden olmaktadır. Psikoloji obeziteyi, obezite de psikolojiyi kötü etkileyerek sağlığı olumsuz noktalara götürmektedir.
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Hastalıklarla mücadelede önemli olan hastalık oluşmadan tedbir almak olmalıdır. Bu tedbirler arasında mutluluk hormonu (serotonin) seviyesinin yükselmesini sağlayan besinlerle beslenerek moralimizi yüksek tutma olmalıdır. Lif oranı yüksek, vitamin-mineral yönünden zengin bir beslenme planı uygulanmalıdır. Aktif bir yaşamla daha zayıf bir bedene sahip olarak sağlıklı kalabilmek mümkündür.
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İşte bu noktada tropikal bir meyve olan “TUTKU MEYVESİ” ya da bir diğer ismiyle “ÇARKIFELEK ”ten faydalanabiliriz.
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Çarkıfelek ailesine ait olan ve bilimsel adı Passsiflora edulis olan tutku meyvesi uykusuzluk durumlarında, stres, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik olumsuzluklarda serotonin seviyesinde yükselme sağlayan doğal bir sakinleştiricidir. Serotonin yükselmesi mutluluk hissini artırmaktadır.
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Bitkisel tedavilerle yapılan stres yönetiminde, sakinleştiricilerde, bu meyvenin özlerinden yararlanıldığı düşünüldüğünde meyvenin doğal olarak tüketilmesi önerilmektedir.
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Diyet lifi sağlıklı beslenmenin önemli bir bileşeni olarak kabul edilir. Tutku meyvesi 100 gr da 10.4 gr lif içerir. Bu değer günlük lif ihtiyacının %27 si gibi yüksek bir değeri karşılamaktadır.
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Ağustos 2012 de Amerika Illinois Üniversitesinde yapılan bir başka çalışmada da sindirim sisteminden sindirilmeden geçen liflerin bağırsakların çalışmasını düzenleyerek tip 2 diyabet, hiperkolesterolemi, hiperlipidemi gibi kardiyovasküler hastalıkları ve kolon kanserini önlemede yardımcı olduğu tespit edilmiştir.
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100 gr Tutku meyvesi 97 kalori ve 30mg C vitamini içeriyor. Bu değer günlük C vitamini ihtiyacının yarısını A vitamini ihtiyacının da %43 ünü karşılamaktadır. Bu değerler A ve C vitamininin antioksidan gücü nedeniyle tutku meyvesini değerli kılmaktadır.Bu etkisiyle bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir.
Bu meyveyi yiyenler sakinleşiyor

Çarkıfelek ailesine ait olan ve bilimsel adı Passsiflora edulis olan tutku meyvesi uykusuzluk durumlarında, stres, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik olumsuzluklarda serotonin seviyesinde yükselme sağlayan doğal bir sakinleştiricidir.


Hedef ihracat

Pazarlama aşamasında yapmak istediklerini paylaşan Kara, "Bu meyve ülkemizde az tanınan bir meyve. Zamanla tanınacağına inanıyorum. İnsanlar bunu yetiştirmeye başladıkça pazarda halkımıza ulaştıracağımızı düşünüyorum. Mesela Kuzey Avrupa ve ülkelerine ihraç ettiğimiz zaman tanesini 15-20 dolardan satabilirsiniz. İç piyasada ise bu meyvenin tanesi 15-20 lira civarında. Faydalarını göz önünde bulundurduğumuz zaman çok da pahalı bir meyve değil adeta bir ilaç" diye konuştu.

Her derde deva


100 gramında 10,4 gram lif bulundurmasıyla günlük lif ihtiyacının yüzde 28’ini karşıladığı düşünülen ve ana vatanı Güney Amerika’da olan meyvede A ve C vitaminlerinden zengin oluşuyla antioksidan görevi görüyor.

  • Bu özelliğiyle kilo verilmesine de yardımcı olan meyve depresyon, stres ve uykusuzluğa iyi geliyor. Kalorisinin ve şeker seviyesinin düşük olması nedeniyle diyabet hastalarının da tüketebileceği bir meyve olarak biliniyor.

Vitamin deposu çarkıfelek: Deneme amaçlı başladı 20 dönüme çıkardı
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Yurt dışında yaptığı geziler sırasında tropikal meyve olan çarkıfelek meyvesini (Passion fruit) gören ziraat mühendisi Sinan Berk, Brezilya'dan tohum getirerek deneme amaçlı bahçesine ekmeye başladı. Fide haline gelen ağaçlar, ikinci yılında meyve vermeye başladı.
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Boyları yaklaşık 1 buçuk metreye kadar çıkan ağaçların her biri yaklaşık 250 meyve veriyor. Hasat edilen meyveler büyük marketlerin tezgahlarında 7 buçuk TL ile 10 TL arasında alıcı buluyor.
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Meyvenin daha çok Brezilya, Ekvator, Avustralya, Arjantin gibi ülkelerde yoğun şekilde üretiminin yapıldığını belirten Berk, meyvenin Avrupa, Afrika ve Uzak Doğu'da tüketildiğini söyledi.
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Aroması, tadı ve faydaları ile insanların çok fazla tüketildiği bir meyve olduğunu kaydeden Berk, Biz bu meyvenin adını 'Mersin'in tutku meyvesi' olarak adlandırmak istiyoruz. Bu meyve vitamin deposu. 100 gramı ile yetişkin biri günlük C ve A vitamini ihtiyacını karşılayabiliyor. İçindeki jel yapı bağırsaktaki hareketleri yavaşlattığı için kilo vermeye yardımcı olur.
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Selüloz ve hemiselüloz bakımından zengin olduğu için toplu kan şekerini dengelemekte. Diyabet hastalarının kullanabileceği bir meyve. Kalp rahatsızlıkları ile ilgili etkisi bulunmakta. Yüksek tansiyona iyi gelmekte. Mutluluk verici ve afrodizyak özelliği var dedi.
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Mersin'in de ikliminin bu meyvenin üretimine uygun olduğunu gördüklerini, bunun üzerine geçtiğimiz yıl deneme amaçlı üretime başladıklarını aktaran Berk, Meyve endüstriyel anlamda tüketildiği gibi, insanların evlerinde de değerlendirebileceği bir meyve.
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Şu an aroması hazır içecek sanayisinde tatlandırıcı olarak kullanılmakta ancak bunun yanında dondurmalarda, keklerde kullanılabilmekte. Reçeli yapılabilmekte, meyve suyu olarak tüketilebilmekte. Narenciye ile çok uyumlu olduğu için miks yapılabilmekte diye konuştu.
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Meyvenin limon büyüklüğünde olduğunu ve mor rengini aldığında hasat zamanı geldiğinin bilgisini veren Berk şunları söyledi:
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Dışı portakal kabuğu kalınlığında bir kabuk. İçerisinde jelimsi yapıda, çekirdekli bir sıvı var. Kaşıkla tüketiliyor. Hassas ve narin bir meyvedir. Raf ömrü yaklaşık bir ay sürdüğü için dışında bir solma olur ama kesinlikle içinde bir değişiklik olmuyor. Tadı asla değişmiyor, kendine has tadı ve kokusu muhafaza ediliyor.
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Ziraat Mühendisi Sinan Berk'in en büyük hayali meyvenin üretimini yaygınlaştırarak, daha geniş alanlarda yapabilmek.
Vitamin deposu çarkıfelek: Deneme amaçlı başladı 20 dönüme çıkardı
Mersinli ziraat mühendisi Sinan Berk, yurt dışı gezilerinde gördüğü ve tohumunu alarak deneme amaçlı başladığı çarkıfelek meyvesinin üretimini 20 dönüm araziye çıkardı. Türkiye'de ilk defa ticari ürün olarak üretim yapmaya başlayan Berk, meyvenin üretimini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Mersinli mühendis, Brezilya, Ekvator, Avustralya, Arjantin gibi ülkelerde yoğun şekilde üretimi yapılan meyvenin faydalarının saymakla bitmeyeceğini ifade etti.
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