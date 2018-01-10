Uyum takvimi netleşiyor

Uyum yasaları için AK Parti’de alt komisyonlar oluşturuldu, akademisyenlerden görüş alındı. Yerel seçimlere yönelik uyum düzenlemesinin Ocak ayı sonunda Meclise gönderilmesi, Şubat ayında da görüşülmesi hedefleniyor. Uyum yasalarında önceliğin yerel seçimlerle ilgili düzenlemelere verilmesi, değişikliklerin 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerden bir yıl önce tamamlanması gerektiğine bağlanıyor. İlk uyum paketi içerisinde belediye başkanlığı seçilme yaşının 18’e indirilmesiyle ilgili düzenleme de yer alacak. Daha önceki yerel seçimlerde, belediye başkanlığı pusulasının konulduğu zarfa muhtarlık pusulası da konulması nedeniyle oyların iptal edilmesinin de önüne geçilmesi hedefleniyor. AK Parti’nin genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimini ilgilendiren düzenlemeleri Mart ayı sonrasında görüşmeyi planladığı öğrenildi.

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