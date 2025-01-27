Uyurken odasının zemini çöktü: Ev mühürlendi

İstanbul'un Beykoz ilçesinde,80 yaşındaki Fatma Çıdık uyuduğu sırada odasının zemini çöktü. Ekiplerin incelemesi sonucu gecekondu mühürlenirken Çıdık kızının evine götürüldü.
Beykoz'da 80 yaşındaki Fatma Çıdık, gece uyuduğu sırada odasının zemininin çökmesi sonucu büyük bir tehlike atlattı.
Yeni Mahalle Çiftlik Caddesi'nde gecekonduda yaşayan Fatma Çıdık, gece saatlerinde zeminden gelen seslerle uyandı. Odanın zemininde çökme olduğunu gören Fatma Çıdık, evinden çıkmak istemediği için ihbarda bulunmadı. Komşuları ise evin güvenli olmadığını belirterek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri evde incelemelerde bulundu. Fatma Çıdık'ın vefat eden eşinin yıllar önce yaptırdığı evin zeminin boş ve toprak olduğu öğrenildi. Astım hastası olan Çıdık, kızına götürülürken gecekondu ise mühürlendi.