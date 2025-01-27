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Uyurken odasının zemini çöktü: Ev mühürlendi

Uyurken odasının zemini çöktü: Ev mühürlendi

09:3227/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
DHA
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Astım hastası olan Fatma Çıdık, kızına götürülürken gecekondu ise mühürlendi.
Astım hastası olan Fatma Çıdık, kızına götürülürken gecekondu ise mühürlendi.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde,80 yaşındaki Fatma Çıdık uyuduğu sırada odasının zemini çöktü. Ekiplerin incelemesi sonucu gecekondu mühürlenirken Çıdık kızının evine götürüldü.

Beykoz'da 80 yaşındaki Fatma Çıdık, gece uyuduğu sırada odasının zemininin çökmesi sonucu büyük bir tehlike atlattı.


Yeni Mahalle Çiftlik Caddesi'nde gecekonduda yaşayan Fatma Çıdık, gece saatlerinde zeminden gelen seslerle uyandı. Odanın zemininde çökme olduğunu gören Fatma Çıdık, evinden çıkmak istemediği için ihbarda bulunmadı. Komşuları ise evin güvenli olmadığını belirterek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri evde incelemelerde bulundu. Fatma Çıdık'ın vefat eden eşinin yıllar önce yaptırdığı evin zeminin boş ve toprak olduğu öğrenildi. Astım hastası olan Çıdık, kızına götürülürken gecekondu ise mühürlendi.

'3-4 kez sel bastı'

Daha önce evinde sel baskını olduğunu belirten Fatma Çıdık,
"Burayı daha önce 3-4 kez sel bastı ama hiç çökmemişti. İlk defa çöktü, çok korktum. Evi vefat eden eşim yaptırmıştı"
dedi.


#İstanbul
#Beykoz
#konut

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