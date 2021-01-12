Uyuşturucu maddeyi koltuk değneğine gizlemişler

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turan Mahallesi’de şüpheli hareketlerinden dolayı üzerini aradıkları bir şahsın koltuk değneklerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekipler, koltuk değneğine saklanmış halde bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirirken, şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.
Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.
GÜNDEM
Uyuşturucuları turşu bidonuna saklamışlar
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Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan S.S.'nin (41) evinin bahçesinde define kazısı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Jandarma, Delice Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden operasyon düzenledi.
Kaçak olarak define kazısı yapan suçüstü yakalanan S.S. (41), A.Ö. (41), Y.M. (43), Ü.D.(23) ile aynı ekipten olduğu anlaşılan B.Ç. (54), A.G. (33), T.G. (32), Ü.Ş. (31) gözaltına alındı. Kazı çalışmalarında kullanılan malzemelere ise el konuldu.
Olay yerinde yapılan incelemede; yaklaşık 15 metre derinlikte, 3 metre genişliğinde ve batı istikametine doğru 5 metre uzunluğunda dev bir çukur açıldığı tespit edildi.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Suçüstü yakalandılar: Yerin 15 metre altında define kazısı yapıyorlardı
Kırıkkale'de yerin 15 metre altında define kazısı yaparken suçüstü yakalanan 9 kişi gözaltına alındı.
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Kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ta kuraklık sonucu su seviyesi ve oksijenin azalması nedeniyle 3 gün önce Yazı Bağları Mahallesi bölgesinde balık ölümleri görülmeye başlandı.
Sürüklenen ölü balıklar kent merkezine kadar ulaştı.
Bazı vatandaşlar nehre girerek balıkları avladı, bazıları ise kıyıda çok sayıda balığın çırpınmasını endişeyle izledi, onları suya atarak yaşatmaya çalıştı.
Vatandaşlar gün boyunca oltalar ve elleriyle balık tuttu.
Zabıtalar ve polis ekipleri sık sık 'Irmaktan balık tutmayalım. Zehirli olabilir' uyarısı yaptı.
Olağanüstü kuraklık riski bulunan kentin yeterli miktarda yağmur alamadığını belirten Amasya Valisi Masatlı, Şu anda kar olması gerekiyordu. Dolayısıyla ırmak sathında su seviyesi çok azaldı. Balıkların oksijen ihtiyacı var. Az sularda oksijen azalır. Bizim deredeki kalan oksijen miktarı yüzde 5 seviyesinde. Suyun azalmasıyla oksijen de azalıyor. Dolayısıyla balıkların solungaçlarına çamur türü şeyler dolmaya başlıyor. Hem de solumada güçlük çekiyorlar. Ama öyle söylendiği gibi toplu balık ölümleri yok dedi.
Polis 'balıklar zehirli olabilir' dedi ama kimse dinlemedi
Amasya'da balık ölümleri yaşanan Yeşilırmak Nehri'nde polisin 'Zehirli olabilir' uyarısına rağmen bazı vatandaşların balık tuttuğu görüldü.
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Hırsızlık olayı, dün saat 17.00 sıralarında Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi Ata Bulvarı'nda meydana geldi. İnşaat firması sahibi Osman K., Nilüfer ilçesindeki arsasını 1 milyon 600 bin TL'ye sattı.
Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü'nde teslim aldığı parayı çantaya koyan Osman K., beraberine arkadaşı C.P.'yi (49) de alıp, bankaya gitmek için otomobiliyle yola çıktı.
Ancak Ata Bulvarı'na geldiklerinde otomobilin lastiği patladı. Osman K. ve C.P., patlayan lastiği yedek lastik ile değiştirdi.
Osman K. yeniden otomobile bindiğinde 1 milyon 600 bin TL'nin bulunduğu çantanın otomobilde olmadığını fark etti.
Yaptığı aramalara rağmen çantasını bulamayan Osman K., polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede otomobilin lastiğine özel yapım çivi batırıldığını belirledi.
Otomobil lastiğinin patladığı noktanın, güvenlik kameralarının açısı dışında kaldığını tespit eden ekipler, MOBESE kameralarını incelemeye aldı.
Yapılan incelemelerde Osman K.'nin otomobilinin başka bir otomobil tarafından takip edildiği ortaya çıktı.
Yapılan kısa süreli çalışma sonunda ise takipte kullanılan otomobil, Küçük Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş olarak bulundu. Otomobile 200 metre mesafede ise parçalanmış bir cep telefonu bulundu. Telefonu incelemeye alan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek, yakalamak için çalışma yapıyor.
Otomobilin lastiğini patlatıp 1 milyon 600 bin TL’sini çaldılar
Bursa'da inşaat firması sahibi Osman K.'nin (59) arsa satışından aldığı 1 milyon 600 bin TL'yi koyduğu çanta, otomobilinin patlayan lastiğini değiştirmek isterken çalındı. Polis, Osman K.'nin otomobilinin lastiğine özel yapım çivi batırıldığını ve bir başka araç tarafından takip edildiğini belirledi. Takipte kullanılan otomobil terk edilmiş halde bulunurken, polis şüphelileri arıyor.