Uyuşturucu satan teröristtir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genel Güvenlik ve Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı’na katıldı. Türkiye’de, güvenlik konusunda bir milat olan 15 Temmuz hadisesini yaşadıklarını belirten Soylu, “FETÖ’ye yönelik yürütülen operasyonlarda sadece 2017 yılı içinde 48 bin 305 kişi tutuklanmıştır. Gözaltı sayısı bunun yaklaşık üç katıdır” diye konuştu.

2 BİN 197 TERÖRİST ETKİSİZ

Organize suçlarla mücadelede operasyon sayılarını bir önceki yıla göre iki kat artırdıklarını ifade eden Soylu, “PKK ile mücadelede 2017’de bin 635 sığınak ve barınak imha ettik ve toplam 2 bin 197 teröristi etkisiz hale getirdik. Eylem hazırlığındaki 113 teröristi, kimsenin canını yakmadan etkisiz hale getirmeyi başardık. PKK'ya katılımı 2016 yılına göre yüzde 80 oranında azalttık” dedi.

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PKK’YA 1,5 MİLYON DOLAR!

Soylu, özellikle değinmek istediği konunun uyuşturucu ile mücadele olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Uyuşturucuya bağlı ölümlerde milyon kişi başına vaka sayısı AB ortalaması 21,3 iken Türkiye’de bu sayıhenüz 10 vaka olarak tespit ediliyor.” Soylu, PKK’nın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği yıllık gelirin 1,5 milyar dolar olduğuna işaret ederek, bu rakamın hiç küçümsenmemesi gerektiğini, bu rakamın tamamının terörün finansmanına gittiğini anlattı.

MİLLET HAKKINI HELAL ETMESİ

“PKK bizim için nasıl tehditse, PKK’lı teröristlere ne yapıyorsak, Allah şahit ki yapmayana bu millet hakkını helal etmesin” diyen Soylu, “Uyuşturucu satıcılarına, teröristlere nasıl davranıyorsak, aynı, acımasızca davranmak zorundayız. Kimse bizim insanlarımızı ve gelecek nesillerimizi zehirleyemez. Bunu göreve geldiğimiz ilk günden beri söylüyorum. Uyuşturucu satıcısını gören güvenlik görevlisi ne yaparsa yapsın sorumluluğu bana ait” ifadelerini kullandı.

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