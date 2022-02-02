Uyuşturucu satıcıları silah zoruyla iki kişiyi rehin aldı birde o anların videosunu çekti.

Olay, 22 Ocak Esenyurt Akevler Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Saleh H. Ve Muaz K. İsimli iki kişi, yine yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıslar tarafından silah zoruyla rehin alındı. Bir süre sonra şahısların elinden kurtulan Saleh H. ve Muaz K. karakola giderek şikayetçi oldu. Harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şahısların ikamet ettiği eve baskın yaparak olaya karışan yabancı uyruklu 3 şahsı gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise evde 113 gram Metanfetamin, 105 gram kubar esrar, 1,8 gram kokain, 38 adet uyuşturucu hap, hassas terazi ve olayda kullanıldığı düşünülen iki adet tabanca ve iki adet bıçak ele geçirildi.

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Silahla rehin aldıkları şahsıların videosunu çektiler

Polis ekiplerinin baskın yaptığı evde rehin alınan şahısların pasaportları da bulunurken, evde yakalanan Suriye uyruklu üç şahıs, gözaltına alındı. Uyuşturucu satıcıları, karakoldaki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlılar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların telefonlarında yapılan incelemelerde ise uyuşturucu satıcılarının iki şahsı rehin aldığı o anların videosu çıktı.

FOTOĞRAF 10 İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Fatih merkezli gerçekleştirilen operasyonda adresler narkotik köpeği Bozo’nun da yardımıyla didik didik arandı. Narkotik ekiplerinin yanı sıra operasyona özel harekat polisleri ve havadan polis helikopteri destek verdi. Öte yandan baskın yapılan adreslerden biri de Fatih Ayvansaray Mahallesi Şehit Mümtaz Sokak’ta bulunan iki katlı bir ev oldu. Yapılan operasyonda çok sayıda kişi göz altına alındı.<br>Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi. İstanbul’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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