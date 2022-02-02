Gündem Uyuşturucu satıcıları silah zoruyla iki kişiyi rehin aldı birde o anların videosunu çekti
İSTANBUL

Uyuşturucu satıcıları silah zoruyla iki kişiyi rehin aldı birde o anların videosunu çekti

Esenyurt’ta iki kişiyi silah zoruyla alıkoyan şahısların evi uyuşturucu deposu çıktı. Zanlıların elinden kurtulan rehinelerin şikayeti üzerine polis ekiplerine ve baskın düzenledi. Evdeki aramalarda yüzlerce gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların üzerine bulunan telefondan ise rehin aldıkları anlara ilişkin görüntüler çıktı.

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Haber Merkezi İHA
Uyuşturucu satıcıları silah zoruyla iki kişiyi rehin aldı birde o anların videosunu çekti
Uyuşturucu satıcıları silah zoruyla iki kişiyi rehin aldı birde o anların videosunu çekti.

Olay, 22 Ocak Esenyurt Akevler Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Saleh H. Ve Muaz K. İsimli iki kişi, yine yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıslar tarafından silah zoruyla rehin alındı. Bir süre sonra şahısların elinden kurtulan Saleh H. ve Muaz K. karakola giderek şikayetçi oldu. Harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şahısların ikamet ettiği eve baskın yaparak olaya karışan yabancı uyruklu 3 şahsı gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise evde 113 gram Metanfetamin, 105 gram kubar esrar, 1,8 gram kokain, 38 adet uyuşturucu hap, hassas terazi ve olayda kullanıldığı düşünülen iki adet tabanca ve iki adet bıçak ele geçirildi.

Silahla rehin aldıkları şahsıların videosunu çektiler
Polis ekiplerinin baskın yaptığı evde rehin alınan şahısların pasaportları da bulunurken, evde yakalanan Suriye uyruklu üç şahıs, gözaltına alındı. Uyuşturucu satıcıları, karakoldaki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlılar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların telefonlarında yapılan incelemelerde ise uyuşturucu satıcılarının iki şahsı rehin aldığı o anların videosu çıktı.

İstanbul’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
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Fatih merkezli gerçekleştirilen operasyonda adresler narkotik köpeği Bozo’nun da yardımıyla didik didik arandı.
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Narkotik ekiplerinin yanı sıra operasyona özel harekat polisleri ve havadan polis helikopteri destek verdi.
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Öte yandan baskın yapılan adreslerden biri de Fatih Ayvansaray Mahallesi Şehit Mümtaz Sokak’ta bulunan iki katlı bir ev oldu.
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Yapılan operasyonda çok sayıda kişi göz altına alındı.<br>Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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İstanbul’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda adrese baskın düzenlendi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından saat 06.00’da il genelinde önceden belirlenen uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.
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Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
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Operasyona, özel harekât polisi, narkotik şube ekipleri, narkotik köpeği ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek verdi.
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Yapılan operasyonda adresler narkotik ekipleri ve narkotik köpekleri ile didik didik arandı.
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Operasyon kapsamında ekiplerin adreslerdeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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İstanbul’da narkotik operasyonu Çok sayıda gözaltı var
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İstanbul’da narkotik operasyonu Çok sayıda gözaltı var
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İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda adrese baskın düzenlendi
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şafak vakti il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese baskın yaptı. Özel Harekat ekiplerinin öncülüğünde girilen adreslerde uzun süre arama yapıldı. Operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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