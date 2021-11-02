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ANKARA

Uyuşturucu satıcılarına 'Kalkan' darbesi: Ankara merkezli 4 ilde 20 gözaltı

Ankara merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kalkan Operasyonu'nda haklarında gözaltı kararı verilen 31 şüpheliden 20'si gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Uyuşturucu satıcılarına Kalkan darbesi: Ankara merkezli 4 ilde 20 gözaltı
31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçlarından Muzaffer Arkaç liderliğindeki örgüte 2018 yılında 'Kalkan Operasyonu' düzenlendi.

115 örgüt üyesine düzenlenen operasyonda 53 kilo 134 gram eroin, 670 gram esrar, 180 gram skunk, 38 bin 520 ecstasy hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 80 bin 500 TL, bir tabanca ile uyuşturucu madde paketlenmesi ve satışında kullanılan materyal ele geçirildi.

Örgüt lideri Arkaç'ın da aralarında bulunduğu 61 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖRGÜTE YÖNELİK İKİNCİ OPERASYON

Operasyondan sonra takibini sürdüren ekipler, bu kez örgütün sözde üst yönetiminde bulunan şüphelilerin, uyuşturucu satışından elde ettiği gelirleri aklamaya yönelik faaliyetlerde bulunduğunu belirledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, örgüt faaliyetleri çerçevesinde TCK'nın 282'nci maddesi gereğince 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerinin aklanması' soruşturması kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 4 ilde sabah saatlerinde düzenlenen eşzamanlı operasyonda şüphelilerden 20'si gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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