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Gündem Uyuşturucu taciri savcıyı ayağına çağırıp, tehditler savurdu Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın
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Uyuşturucu taciri savcıyı ayağına çağırıp, tehditler savurdu: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın

Aksaray'da yakalanan uyuşturucu tacirinin hem suçlu hem güçlü tavırları hayrete düşürdü. Bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu ve yapılan aramada üstünden eroin, esrar ve Afgan macunu çıkan şüpheli, “İdrar falan vermem. Savcı gelsin, bu bekçilere terörist olacaksın ki mermi sıkacaksın ondan sonra adam olacak” dedi.

Haber Merkezi İHA
Bekçiler, kendilerine zor anlar yaşatan şüpheliden şikayetçi oldu.
Bekçiler, kendilerine zor anlar yaşatan şüpheliden şikayetçi oldu.

Olay, Çerdiğin Mahallesi Hasas Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye atan gece bekçileri bir şahsın durumundan şüphelenerek durdurdu. Bekçilerin kimlik sorduğu 22 yaşındaki Yasin I, kimlik ibraz etmemesi üzerine bekçiler şahsı gözaltına almak istedi. Bu sırada şüpheli bekçilere mukavemette bulunarak kaçmak isterken, şüpheli bekçiler tarafından güçlükle gözaltına alındı.

Bahçelievler'de kimlik soran 3 bekçiyi bıçaklayan şüpheli vurularak yakalandı
GÜNDEM
Bahçelievler'de kimlik soran 3 bekçiyi bıçaklayan şüpheli vurularak yakalandı
  • Bekçilerin şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada bir miktar eroin, bir miktar esrar ve yine uyuşturucu madde olan bir miktar Afgan macunu ele geçirdi.

Şırnak'ta bekçilere yapılan hain saldırı anı kamerada
OYNAT 00:32
Şırnak'ta bekçilere yapılan hain saldırı anı kamerada
Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 bekçi yaralandı. Yaralı bekçiler ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Teröristlerin yakalanması için ilçede operasyon başlatıldı.

Savcıyı ayağına çağırdı

Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünden geçirilmek üzere getirildiği Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde kendisini görüntüleyen basın mensuplarına yaptığı konuşmasında herkesi hayrete düşürdü. Ayağına savcıyı isteyen şüpheli Yasin I., “Beni savcıyla görüştürün, idrar midrar vermem savcıyla görüştürün. Savcıyla görüşmediğim sürece hiçbir şey vermem. Size söylüyorum, uğraştırırım. Savcı gelsin, ne istiyorsa vereceğim. Bunlara terörist olacaksın ki mermi sıkacaksın bu bekçilere ondan sonra adam olacak. Onu istiyorlar. Suçsuz yere geldi vurdu bize. Niye vuruyorsun kardeşim sen bana gece gece? Hayırdır?” dedi. Bekçiler şüpheliden şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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