Gündem Uyuşturucuyu parke taşlarının arasına gizlemişler
ANTALYA

Antalya haberleri... Kargo şirketinde paketleri açan polis gözlerine inanamadı

Uyuşturucuyu parke taşlarının arasına gizlemişler

Antalya’da bir kargo şirketi aracılığıyla gönderilen pakette parke taşlarının arasına gizlenmiş 7 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Kargoyu teslim almaya gelen bir kişi yakalandı.

Haber Merkezi IHA
Parke taşlarının arasına gizlenen uyuşturucu kırılarak çıkarıldı.
Parke taşlarının arasına gizlenen uyuşturucu kırılarak çıkarıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ortaklaşa yürütülen çalışmada, Van’dan E.Ç. isimli şahsın kargo ile yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği yönünde istihbarat alındı.

Parke taşlarının arasına gizlenmiş 7 kilogram eroin maddesi ele geçirildi

19 Eylül tarihinde kargo şubesinde yapılan çalışmalarda E.Ç. adına kargo geldiği tespit edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kargo şirketinde yapılan kontrollerde narkotik köpeği bir kargo paketine tepki verdi.

Kargo kolisi açıldığında Türkiye’de ilk defa parke taşlarının arasına gizlenmiş vaziyette 7 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Türkiye’de ilk defa parke taşlarının arasına gizlenmiş vaziyette 7 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Kargoyu almaya gelen E.Ç. ise yakalanarak gözaltına alındı. "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan hakkında işlem yapılan E.Ç., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanması sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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