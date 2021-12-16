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İSTANBUL

Uzak mesafe kavgası: 'Muayenem var götüremem' gerekçesi yalan çıktı

Esenyurt’ta aracının muayeneye gideceğini söyleyerek yolcu ile tartışan taksiciye bin 339 lira cezai işlem uygulanırken, ticari taksi de 3 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca yapılan incelemede aracın 04 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli muayenesinin olduğu ortaya çıktı.

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Haber Merkezi İHA
Uzak mesafe kavgası: Muayenem var götüremem gerekçesi yalan çıktı
“Muayenem var götüremem” diyerek yolcu ile tartışan taksicinin muayenesinin olduğu ortaya çıktı.

Esenyurt’ta geçtiğimiz pazar günü öğlen saatlerinde taksi çeviren bir yolcu, taksiciye gitmek istediği yeri söylemiş, uzun mesafe gidemeyeceğini söyleyen sürücü yolcuya, aracının muayenesi olduğunu söyleyerek, araçtan inmesini istemişti. Bunun üzerine sinirlenen yolcu, taksiden inmeyi reddederek taksici ile tartışmıştı.

O anların yansıdığı cep telefonu görüntüsünün ortaya çıkmasının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri yolcuyla tartışmaya giren taksi sürücüsünü yakaladı. Taksi sürücüsü İ.Ş., Esenyurt ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde ekiplerince durduruldu.

  • Belediye tarafından çalışma ruhsatının iptal edildiği tespit edilen sürücü İ.Ş.’ye bin 339 lira cezai işlem uygulanırken, ticari taksi de 3 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca yapılan incelemede aracın 04 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli muayenesinin olduğu ortaya çıktı.

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Esenyurt'ta bir taksici, yolcunun gideceği yerin uzak olduğunu ve aracının muayeneye gideceğini söyleyince ikili arsında tartışma çıktı. Yaşanan o tartışma anları ise yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde Esenyurt'ta gerçekleşti. Taksi çeviren bir yolcu, taksiciye gitmek istediği yeri söyledi. Uzun mesafe gidemeyeceğini söyleyen taksici yolcuya, aracının muayenesi olduğunu söyleyerek, araçtan inmesini istedi.

Bunun üzerine sinirlenen yolcu, taksiden inmeyi reddederek taksici ile tartıştı. 'Ben de taksicilik yaptım, bırakın bu işleri' diye taksiciye tepki gösteren yolcu, taksiden inmeyerek kendini gideceği yere götürttü. Yaşanan o anlar ise yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.


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