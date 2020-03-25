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EĞİTİM

Uzaktan eğitim süreci uzayacak mı: Koronavirüs Bilim Kurulu 'eğitim' gündemiyle toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu "eğitim" gündemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Koca ile Selçuk, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından saat 19.15'te sağlık ve eğitim alanındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunacak.

Haber Merkezi AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk (solda) ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca (sağda).
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk (solda) ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca (sağda).

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu değerlendiriliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği kurulun bugünkü toplantısına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine üyeleriyle yaptığı telekonferans görüşmesi kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, uzaktan eğitim sürecine ilişkin son kararın Bilim Kurulu tarafından verilmesi gerektiğini iletmişti.

  • Erdoğan, "Bilim Kurulu'nun bu konudaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani uzatılabilir de uzatılmayabilir de ama eğer Bilim Kurulu 'Uzatılmasında fayda var.' diyorsa ona uyalım ama 'Bir hafta yeter.' diyorsa ona uyalım. Çünkü işin ehli onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var" ifadelerini kullanmıştı.

Koca ile Selçuk, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından saat 19.15'te sağlık ve eğitim alanındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunacak.

16 Mart'ta okullar tatil edildi

Vatandaşın evde kalması için alınan önlemlerin ilki milyonlarca öğrenci için alındı. Tedbir amaçlı ilkokul, ortaokul ve liselerde 16 Mart itibarıyla eğitime 1 haftalığına ara verildi. 23 Mart Pazartesi saat 09.00’da da uzaktan eğitim sürecine başlandı. ‘EBA TV’ adıyla toplam 6 kanaldan yayın yapılmaya başlandı. Her geçen gün ölü ve vaka sayısının artması, uzaktan eğitim sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı sorusunu akıllara getiriyor.

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Ortak açıklama yapacaklar

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 13.30 ’da toplanacak. Önemli görüşmelerin yapılacağı toplantıya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak. 19.15'te ortak basın açıklaması yapacak olan iki bakanın, uzaktan eğitim sürecinin uzayıp uzamayacağını açıklaması bekleniyor.

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