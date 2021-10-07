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İSTANBUL

Uzay meraklılarının yeni mekanı açıldı

Kağıthane Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve çocuk ve gençlere modern çağın gereklerine uygun eğitimlerin verileceği El Battani Uzay Evi açıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Uzay meraklılarının yeni mekanı açıldı​
Açılışa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, ilçe protokolü ve çok sayıda çocuk katıldı.

Kağıthane’de yerel seçim öncesi sözü verilen 53 proje arasında yer bulan; okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik uzay ve astronomi dersleri ile enerji verimliliği ve geri dönüşüm eğitimlerinin verileceği Uzay Evi projesinin açılışı yapıldı. Açılışa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, ilçe protokolü ve çok sayıda çocuk katıldı. Başkan Öztekin, protokolle beraber açılış kurdelesini kesti. Ardından uzay evinde incelemelerde bulundu. Çocuklar ve gençler, açılışı gerçekleşen El Battani Uzay Evi’ne yoğun ilgi gösterdi. Gençler, Ay’a iniş KINECT uygulama, VR uygulama ve ay küre uygulamasını deneyimleyerek keyifli dakikalar geçirdi. Uzay Evi’nde çocuklara özel astronot kıyafetleri giydirilerek 180 derece projeksiyon sistemi olan bölümde uzayla ilgili uygulamalı temel eğitimler verilecek. Ayrıca çocuklar merkezde teleskopla gökyüzü gözlemi yapabilecek.

  • Çocukların uzay merakını gidermek istediklerini anlatan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ‘Amacımız çocuklarımızın uzayla ilgili merakını giderebilecek bir mekan oluşturabilmek. Burada uzaya çıkar gibi merdiven ve koridorlarda bir görüntü oluşuyor. Çıkarken yolun sağında ve solunda Türk İslam Bilim insanları var. Uzay Evi’ne çocuklarımız geldiği zaman ilk önce astronot kıyafeti giyecek. Ardından hatıra fotoğrafı çektirebilecekler. Sonrasında bir üst kata çıkarak gezegenleri izleme fırsatı bulacak. Hem de aya iniş simülatörünü yerinde görmüş olacaklar. Çocuklarımız aynı zamanda astronomi eğitimleri alabilecekler. Bu etkinliklerin yanı sıra 180 projeksiyon sistemi olan bölümde ise uzayla ilgili temel eğitimler verilecek’ dedi.
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