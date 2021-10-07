​Uzay meraklılarının yeni mekanı açıldı​

Kağıthane’de yerel seçim öncesi sözü verilen 53 proje arasında yer bulan; okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik uzay ve astronomi dersleri ile enerji verimliliği ve geri dönüşüm eğitimlerinin verileceği Uzay Evi projesinin açılışı yapıldı. Açılışa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, ilçe protokolü ve çok sayıda çocuk katıldı. Başkan Öztekin, protokolle beraber açılış kurdelesini kesti. Ardından uzay evinde incelemelerde bulundu. Çocuklar ve gençler, açılışı gerçekleşen El Battani Uzay Evi’ne yoğun ilgi gösterdi. Gençler, Ay’a iniş KINECT uygulama, VR uygulama ve ay küre uygulamasını deneyimleyerek keyifli dakikalar geçirdi. Uzay Evi’nde çocuklara özel astronot kıyafetleri giydirilerek 180 derece projeksiyon sistemi olan bölümde uzayla ilgili uygulamalı temel eğitimler verilecek. Ayrıca çocuklar merkezde teleskopla gökyüzü gözlemi yapabilecek.

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