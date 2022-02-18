Gündem Üzerinde güneş batmayan İETT otobüsü 500T yolda kaldı
İSTANBUL

Üzerinde güneş batmayan İETT otobüsü “500T” yolda kaldı

İstanbullular tarafından üzerinde güneş batmayan otobüs olarak adlandırılan 500T İETT otobüsü Kartal’da motor arızası sebebiyle yolda kaldı. İşe ve okullarına gitmek isteyen vatandaşlar mağdur olurken, İETT şoförünün ise otobüsü tamir etmeye çalışması dikkat çekti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Üzerinde güneş batmayan İETT otobüsü “500T” yolda kaldı
Üzerinde güneş batmayan İETT otobüsü “500T” yolda kaldı.

Otobüs arızası dün saat 08.30 sıralarında Kartal’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tuzla-Cevizlibağ arasında çalışan 34 KN 7855 plakalı 500T otobüsü, Kartal’da D-100 kara yolunda seyir halindeyken motor arızası nedeniyle yolda kaldı. Arazına nedeniyle İETT şoförü, soğuk havada yolcuları indirmek zorunda kaldı. Ardından İETT sürücüsü, otobüsü tamir etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Durakta bekleyen yolcular bir sonraki sefer otobüsüne binerek yolculuklarına devam etti. Öte yandan İETT otobüsünün arıza yaparak yolda kalmasıyla trafikte kuyruklar oluştu.

İstanbul'un meşhur İETT hattı 500T yolda kaldı: Sürücü aracın motor kısmına yatarak tamir etmeye çalıştı
OYNAT 00:37
İstanbul'un meşhur İETT hattı 500T yolda kaldı: Sürücü aracın motor kısmına yatarak tamir etmeye çalıştı
İstanbullular tarafından üzerinde güneş batmayan otobüs olarak adlandırılan 500T hat numaralı İETT otobüsü, Kartal'da motor arızası sebebiyle yolda kaldı.

İşe ve okullarına gitmek isteyen vatandaşlar mağdur olurken, İETT şoförünün ise otobüsü tamir etmeye çalışması dikkat çekti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yolda kalan otobüs kamerada

Arızalanan otobüs vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların otobüsten inip bekledikleri İETT şoförünün ise arızalanan otobüsü tamir etmeye çalıştığı görüldü.

Sarıyer'de yola düşen kadını İETT otobüsü ezdi
FOTOĞRAF 6
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Olay saat 12.00 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre durakta bekleyen bir kadın İETT otobüsünün yaklaştığını görünce el kaldırarak yola doğru yürüdü.
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Bu sırada ayağı takılan kadın dengesini kaybederek kaldırımdan yola düştü.
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Yola düşen kadını fark etmeyen İETT otobüsü şoförü kadının üzerinden geçti.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Bacakları ezilen kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
Sarıyer'de yola düşen kadını İETT otobüsü ezdi
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