Üzerinden sahte para çıktı: 'Süs olsun diye taşıyorum' dedi

Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya başka bir suçtan tutuklu olan sanık B.K tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatı duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanık B.K.’nin ‘parada sahtecilik’ suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Savunma yapan sanık B.K. mütalaayı kabul etmediğini söyleyerek, "Ben paraları düğünde topladım. İlk önce sahte olduğunu bilmiyordum. Düğün esnasında arkadaşım bana söyledi. Bende 'süs olsun' diye cüzdanıma koydum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık B.K.’ye ‘parada sahtecilik’ suçundan 2 yıl hapis ve 100 TL para cezası verdi.

REKLAM

Kayseri merkezde 6 Nisan 2021’de tarihinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre bir araç içerisine hırsızlık amacıyla giren B.K. olay anında polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis ekiplerince üst araması yapılan B.K.’nin üzerinde aynı banknot numaralı 2 adet 100 TL bulunurken, B.K. hakkında işlem başlatıldı.