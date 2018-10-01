Gündem Üzerine benzin dökülerek yakılan kadının ifadesi ortaya çıktı
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Bursa'da arabadan indirilip yakılan kadının ifadesi

Üzerine benzin dökülerek yakılan kadının ifadesi ortaya çıktı

Bursa'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülüp yakılarak öldürülen Şengül Vatansever'in tedavi gördüğü hastanede ölmeden önce polise verdiği ifade ortaya çıktı. Vatansever'in, ifadesinde, "Araçta beni tehdit etmeye başladı. 'Ya benim olursun ya da ölürsün’ diye bağırmaya başladı. Araçtan indiğim sırada peşimden indi. Bagajdan benzin çıkardı. Arkamdan üzerime döktü sonra da ateşledi. Ben yolda yanarken, o aracına binerek kaçtı" dediği belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Arabadan indirilip üzerine benzin dökülüp ateşe verilen kadın hayatını kaybetmişti.
Arabadan indirilip üzerine benzin dökülüp ateşe verilen kadın hayatını kaybetmişti.

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 4'üncü Çakmak Sokak'ta, 25 Eylül Salı günü meydana gelen olayda, eşinden boşanan Şengül Vatansever, Kütahya Domaniç'ten gelen erkek arkadaşı Ümit Varol tarafından üzerine benzin dökülürek yakıldı. Varol, 2 çocuk annesi genç kadını ağır yaralı bırakıp kaçtı.

Vatansever, yardımına koşan vatandaşlar tarafından ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada kendisi de yanan Ümit Varol, polis tarafından yakalandı.

  • Durumları ağır olan Vatansever ile Varol önce Kocaeli'nin Derince ilçesindeki yanık merkezine buradan da İstanbul'a sevk edildi. Şengül Vatansever, 27 Eylül Perşembe günü doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Vatansever, 28 Eylül Cuma günü Bursa'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

İstanbul Bağcılar Devlet Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavisi süren Ümit Varol'un sağlık durumunun iyiye gittiği, hayati tehlikeyi atlattıktan sonra Bursa'ya getirilip, ifadesinin alınacağı öğrenildi.

"Ölümle tehdit etmiş"

Tüyler ürperten cinayete kurban giden Şengül Vatansever'in, olay günü tedavi gördüğü hastanede polise verdiği ifade ortaya çıktı. Hastanede 3 gün hayata tutunmak için mücadele veren Vatansever'in dehşet anlarını anlatırken şunları kaydettiği öğrenildi:

  • "Ümit Varol beni telefonla arayarak görüşmek istedi. 'Millet İlkokulu yanında buluşalım' dedi. Ben de tam o sırada kızımı okula bıraktığım için orada bulunuyordum. Sonra kendisine ait otomobille yanıma geldi. Ben de konuşmak için araca bindim. Kendisiyle arkadaşlığımız bitmişti. Araç içerisinde beni tehdit etmeye başladı. 'Ya benim olursun ya da ölürsün' diye bağırmaya başladı. 'Ben seni istemiyorum, bu iş daha önceden bitti. Beni bir daha arama' dedim. Ben araçtan indiğim sırada peşimden indi. Bagajdan benzin çıkardı. Arkamdam üzerime döktü, sonra da ateşledi. Ben yolda yanarken, o aracına binerek olay yerinden kaçtı. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim.

"Mesele sevmek değil"

Şengül Vatansever'in sosyal medya hesabından 2 Eylül'de yaptığı son paylaşım, yürek burkmuştu.

Vatansever'in son paylaşımında, "Mesele sevmek değil azizim; kime sorsam herkes seviyor zaten. Mühim olan güzel sevebilmek, kırmadan, dökmeden, yormadan, acıtmadan" ifadelerini içeren bir görsele yer verdiği görülmüştü.

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