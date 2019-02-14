Siirt'te üzerine kaynar yemek dökülen çocuk öldü Üzerine kaynar yemek dökülen çocuk feci şekilde öldü Pervari'de annesinin yaptığı yemek tenceresini çekip deviren 2 yaşındaki küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haber Merkezi 14 Şubat 2019, 08:04 Son Güncelleme: 14 Şubat 2019, 08:27 AA