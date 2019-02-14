Gündem Üzerine kaynar yemek dökülen çocuk feci şekilde öldü
SİİRT

Siirt'te üzerine kaynar yemek dökülen çocuk öldü

Üzerine kaynar yemek dökülen çocuk feci şekilde öldü

Pervari'de annesinin yaptığı yemek tenceresini çekip deviren 2 yaşındaki küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Küçük çocuğu hastaneye kaldıran aile bireyleri acı haberle yıkıldı.
Küçük çocuğu hastaneye kaldıran aile bireyleri acı haberle yıkıldı.

Siirt'te, üzerine kaynar halde yemek dökülen çocuk, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Pervari ilçesinin Köprüçay köyündeki evlerinde yörede "keşk" olarak adlandırılan süt ürünü yemek, kaynar haldeyken 2 yaşındaki Üveys İlbilgi'nin üzerine devrildi.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunda yanıklar oluşan İlbilgi, yakınları tarafından Şirvan Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda öldü.

İlbilgi'nin cesedi otopsi için Siirt Devlet Hastanesi moruna kaldırıldı.

Morg önünde gazetecilere açıklama yapan çocuğun dayısı İsmail Koçak, yeğeninin, annesinin bulaşık yıkamaya gittiği sırada oyun oynadığını, tencerenin içindekini merak ettiğini ve bakmaya çalışırken yemeğin üzerine döküldüğünü belirtti.

Koçak, "Tencerenin devrilmesi sonucu Üveys yandı. Çocuğu araçla hastaneye götürdüğüm sırada yarı yolda ambulans yetişerek müdahale etti. Takdiri ilahi. Yolda hayatını kaybetti." dedi.

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