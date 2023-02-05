Uzman isimden Kağıthane depremi sonrası ortaya atılan 'patlama' iddiasına yalanlama

"Kuzey Anadolu fayının ana kırığına yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta gelen bu sarsıntının kaynağı ile ilgili çeşitli yorumlar yapılmaktadır. Meydana gelen sarsıntının patlatma ya da deprem kaynaklı olmasının yanı sıra HAARP (Yüksek Frekanslı Aktif Aurorasal Araştırma Programı) ile ilişkilendirilen yorumlar özellikle İstanbul depremi gerçeğiyle karşı karşıya kalan halkın kafasının karışmasına neden olmaktadır. AFAD-Ulusal Deprem Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanlığı olarak ekibimizle birlikte Türkiye genelinde patlatma deprem ayrımını yapan proje gerçekleştirilmiştir. Hem deprem istasyonu bazlı hem de olay bazlı ayırımın yapıldığı yazılım ile sarsıntıların kaynağı yüksek bir doğrulukla belirlenebilmektedir."