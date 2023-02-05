Uzman isimden Kağıthane depremi sonrası ortaya atılan 'patlama' iddiasına yalanlama

|
Prof. Dr. Fadime Sertçelik.
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, merkez üssü İstanbul Kağıthane olan 3.0 büyüklüğündeki depremin patlatma kaynaklı olduğu yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı.
Patlatma yönündeki iddiaların gerçek olmadığını belirten Sertçelik, "Gece saatlerinde Kağıthane’de meydana gelen sarsıntı gerek AFAD gerekse Kandilli Rasathanesine ait çok sayıda deprem istasyonu tarafından kayıt edilmiştir. Proje ekibinin gerek zaman gerekse frekans ortamında yaptıkları analiz sonucunda sinyallerin başlangıç ilk hareket yönleri, kısa zamanlı fourier frekans analizleri, güç spektrumları, net gözlemlenen S dalgası gibi bilgiler sarsıntının kaynağının deprem olduğunu göstermektedir. Böyle durumlarda halkın bilimsel analizlere dayanmayan yorumlara itibar etmemesi ve bilim insanlarının veri analizlerine dayanmayan açıklama yapmamaları önem arz etmektedir." diye konuştu.