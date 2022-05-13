Uzman ve başöğretmenlik sınav takvimi belli oldu Bakan Özer, eğitim programının başvurularının 1-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu. Öte yandan Özer, ilk kez düzenlenecek başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavının da 19 Kasım'da gerçekleştirileceğini belirtti.

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