Gündem Uzman ve başöğretmenlik sınav takvimi belli oldu
İSTANBUL

Uzman ve başöğretmenlik sınav takvimi belli oldu

Bakan Özer, eğitim programının başvurularının 1-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu. Öte yandan Özer, ilk kez düzenlenecek başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavının da 19 Kasım'da gerçekleştirileceğini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2022 uzman öğretmenlik takvimi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu.

Bakan Özer, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge'nin Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını duyurdu.

Buna göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 81 ilde 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Eğitim programının başvuruları ise, 1-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

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