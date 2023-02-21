Uzmanlardan Hatay uyarısı: Artçı değil denizin içinden geçen büyük bir hat kırıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Samandağ ve Defne merkezli iki sarsıntının 7.7’lik depremin artçısı olmadığını belirterek, “Son depremin olduğu alan, 2-16 km arası fayların bulunduğu Antakya grabeni doğu yakasında. Bu nedenle artçı değil. Bu deprem münferit bir depremdir. Bu alanda bulunan 12 fay üzerinde bu tür depremler aktarılan stresin ürünüdür. Bölgede orta büyüklükte deprem üretecek irili, ufaklı faylar bulunmaktadır. Ağır ve orta hasarlı bazı binalarda göçme olabilir. Hafif hasarlı binalar ise hasar görmüş olabilir. Samandağ’dan Kıbrıs’a uzanan deniz tabanı düzlük ve sığ. Tsunami olması için deniz altı heyelanı olması gerekir. 30, 40 santimlik bir kabarma dışında büyük bir tsunami söz konusu olmaz” dedi.