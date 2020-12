Uzmanlardan kritik uyarı: Büyük deprem riski her geçen yıl artıyor Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Doç. Dr. Bülent Özmen, 120 yıllık kayıtlara göre Türkiye'de her 6 yılda bir büyük deprem olduğunu belirterek, "Son 50 yıllık verilere baktığımızda Gediz depreminden Van depremine kadar 5 büyük deprem meydana gelmiş. Halbuki istatistiklere baktığımızda sayının 8-9'u bulması gerekiyor. Bu verilere bakarak büyük bir deprem olma olasılığının her geçen yıl yükseldiğini söyleyebiliriz" dedi.

Haber Merkezi 20 Aralık 2020, 10:47 Son Güncelleme: 20 Aralık 2020, 10:50 DHA