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POLİTİKA

Uzun Mehmet Camii Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ibadete açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Zonguldak Uzun Mehmet Camii açılış töreninde konuşuyor.

Haber Merkezi AA
Uzun Mehmet Camii Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ibadete açılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Zonguldak Uzun Mehmet Camii açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Camimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeri ve mimarisiyle şehrimize yakışır bu güzel camiyi inşa eden Hasan Gürsoy Bey ve ekibine teşekkür ediyorum. Caminin inşaasında emeği geçen mimarından işçisine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması önemli ve anlamlıdır. Çamlıca'da inşa ettiğimiz camimiz nesiller boyunca milletimizi gururlandıracaktır. Geçtiğimiz hafta Taksim'de açılışını yaptığımız camimiz de medeniyetimizin mührü olarak hizmet verecektir. Bugün de Uzun Mehmet Camii'ni de aynı duygularla açıyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Emlak Konut Genel Müdürlüğünce yapımına 2019 yılının Eylül ayında başlanan Zonguldak Uzun Mehmet Camii, 12 bin metrekare alana inşa edildi.

Geleneksel mimarinin en özel örneklerinin sergilendiği ve ince işçiliğiyle dikkat çeken camide 6 bin kişilik kapalı ve 7 bin 500 kişilik açık alan bulunuyor.

ÖZEL İŞÇİLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Toplamda 22 kubbenin bulunduğu camide her birinde 3 şerefe bulunan 71 metre uzunluğunda 4 adet minare inşa edildi. Caminin ana kapısı sedef işlemeli kündekâri sistemiyle yapılırken, kapının yapımı 1 yılda tamamlandı. Camide dış cephe kaplamasında taraklı Ünye taşı, iç cephe kaplamada ise honlu Ünye taşı kullanıldı. Uzun Mehmet Camii için özel olarak tasarlanan çiniler İznik’te üretilirken caminin halısı ise özel olarak Manisa’da dokundu.

  • Uzun Mehmet Camii, bölgedeki otopark ihtiyacına da cevap verecek şekilde inşa edildi. Camiyi ziyaret edenlerin kullanımı için 200 araçlık otopark yapıldı. Kadınlar için ayrılan ibadet alanlarının yanı sıra bebek bakım odası da bulunan camide ayrıca bir de ahşap çay evi yer alıyor.


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Altı bin kişilik dev camii
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Karakum mevkisinde 1.5 yıl önce yapımına başlanan, 4 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışının yapılması beklenen Uzunmehmet Camii’nde tüm hazırlıklar tamamlandı.
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Camide 6 bin kişinin aynı anda namaz kılabilecek. 200 kişilik otopark ve 5 adet asansör yer alıyor.
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Dört minare, 22 kubbeden oluşan cami 12 bin metrekarelik alana inşa edildi.
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2 bin 500 metrekaresine cami yerleştirilirken kalan alanlar ise sosyal donatı alanı olarak kullanılacak.
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Alt katında 200 araçlık otoparkı bulunan cami için beş asansör inşa edilecek.
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Yerin metrelerce altından çıkartılan taş kömürü caminin bir cephesine yerleştirilecek olan mermere epoksi ile işlendi.
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Cami, Ya Allah yazısı şeklinde asılan taş kömürü ve ismiyle de varoluş sebebi olan Zonguldak’ın adeta sembolü haline geldi.
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Uzunmehmet Cami’nde tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten saha mühendisi Enes Karaahmetoğlu, Bizim şuan ki cami imalatımız gördüğünüz üzere bitti.
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Camide şuan sadece ufak tefek temizliklerimizi yapıyoruz. Camimiz her şeyiyle özel bir yapı oldu. Şehrimize bir eser oldu İnşallah.
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Mihrabımız ve onun üzerinde Edirnekâri tavanımız, mermer bloklarımız her şeyimiz özel. Bu camiye ait başka bir yapıda kullanılmayan özel bir tasarım oldu.
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Cami 6 bin kişinin namaz kılabileceği şekilde dizayn edildi. 200 araçlık bir otoparkımız var. Çocuk oyun alanları, basketbol sahası, kaykay pisti, 0-3 yaş ve 3 yaş üzeri çocuk parkı, yaşlılar için alan, dinlenme alanları ve seyir terası var.
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Her şeyiyle cami bir sosyal yaşam alanı oldu. Ümit ediyoruz ki Zonguldak için güzel bir eser olarak kalacak. İnsanların hayır dualarını alacağız.
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Bütün Müslüman kardeşlerimiz için ibadethane olarak kalacak.
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İnşallah Zonguldak halkına ve bütün Müslüman kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olur.
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Açılışımıza da az kaldı. 4 Haziran gibi açılış tarihi düşünülüyor Cumhurbaşkanımızın katılımıyla.
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Hayırlı uğurlu olsun dedi.
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Altı bin kişilik dev camii "Uzunmehmet": Açılış için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor
Zonguldak'ta 1,5 yılda yapımı tamamlanan Uzunmehmet Camii 4 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılacağı günü bekliyor.

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