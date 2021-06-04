Uzun Mehmet Camii Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ibadete açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Zonguldak Uzun Mehmet Camii açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Camimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeri ve mimarisiyle şehrimize yakışır bu güzel camiyi inşa eden Hasan Gürsoy Bey ve ekibine teşekkür ediyorum. Caminin inşaasında emeği geçen mimarından işçisine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması önemli ve anlamlıdır. Çamlıca'da inşa ettiğimiz camimiz nesiller boyunca milletimizi gururlandıracaktır. Geçtiğimiz hafta Taksim'de açılışını yaptığımız camimiz de medeniyetimizin mührü olarak hizmet verecektir. Bugün de Uzun Mehmet Camii'ni de aynı duygularla açıyoruz.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Emlak Konut Genel Müdürlüğünce yapımına 2019 yılının Eylül ayında başlanan Zonguldak Uzun Mehmet Camii, 12 bin metrekare alana inşa edildi.

Geleneksel mimarinin en özel örneklerinin sergilendiği ve ince işçiliğiyle dikkat çeken camide 6 bin kişilik kapalı ve 7 bin 500 kişilik açık alan bulunuyor.

ÖZEL İŞÇİLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Toplamda 22 kubbenin bulunduğu camide her birinde 3 şerefe bulunan 71 metre uzunluğunda 4 adet minare inşa edildi. Caminin ana kapısı sedef işlemeli kündekâri sistemiyle yapılırken, kapının yapımı 1 yılda tamamlandı. Camide dış cephe kaplamasında taraklı Ünye taşı, iç cephe kaplamada ise honlu Ünye taşı kullanıldı. Uzun Mehmet Camii için özel olarak tasarlanan çiniler İznik’te üretilirken caminin halısı ise özel olarak Manisa’da dokundu.

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Uzun Mehmet Camii, bölgedeki otopark ihtiyacına da cevap verecek şekilde inşa edildi. Camiyi ziyaret edenlerin kullanımı için 200 araçlık otopark yapıldı. Kadınlar için ayrılan ibadet alanlarının yanı sıra bebek bakım odası da bulunan camide ayrıca bir de ahşap çay evi yer alıyor.





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