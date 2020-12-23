Gündem Uzuncakum Balıkçı Barınağı projesi 19 Ocakta ihaleye çıkıyor
GİRESUN

Uzuncakum Balıkçı Barınağı projesi 19 Ocak'ta ihaleye çıkıyor

31 Mart 2019 mahalli seçimleri öncesi Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun vaat ettiği projeler arasında yer alan ve Aksu Uzuncakum mevkiine yapılması planlanan Su Ürünleri Merkezinin ihaleye çıkış tarihi belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun temas ve takipleri sonucu hızla ilerleyen süreç sonucunda, Kamu ihale Kurumu’nun ihale bülteninde yer alan yayına göre, projenin ihalesi 19 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

Bilindiği üzere, Başkan Şenlikoğlu sel felaketi nedeniyle Giresun’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş, Erdoğan ise beraberindeki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na gerekli talimatı vermişti.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 85 bin metrekarelik bir alana uygulanacak olan bu dev projenin yapımına, başlanacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirerek:

“Su ürünlerine kolay ulaşım sağlayacak ve Giresun’umuzu transfer merkezi haline getirerek, bölgeye itibar kazandıracak bu önemli projemiz 19 Ocak 2021 tarihinde ihaleye çıkacak. Giresun bir kıyı, liman kentidir. Ancak, yeterli imkânlar olmadığı için su ürünlerinden mevsimi dışında istifade edemiyoruz. Bu proje ile birlikte, Giresun’umuzu bölgesel kalkınmada öncü bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu güzel müjde için öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na, ilgili Bakanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bir ayağımız sürekli Ankara’da ve Giresun için tüm enerjimizi veriyoruz. Biz söz verdiğimiz projeleri bir bir gerçekleştiriyoruz. Balıkçı Barınağı projemiz şimdiden şehrimize hayırlı uğurlu olsun.’’ dedi.

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