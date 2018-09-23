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MARDİN

Vahşet: Gözü oyulmuş sokak köpeği bulundu

Sokak hayvanlarına yönelik şiddete bir yenisi daha eklendi. Mardin'in Midyat ilçesinde bir gözü oyulan sokak köpeği itfaiye ekipleri tarafından hayvan barınağına verilmek üzere teslim alındı.

Haber Merkezi IHA
Gözü oyulmuş sokak köpeği
Gözü oyulmuş sokak köpeği

Mardin'in Midyat ilçesi Dörtyol Kavşağı’nda gözü oyulmuş bir köpek gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, yiyecek ve su verdikleri köpeği, İtfaiye Grup Amirliği'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi de yapılan köpeğin alınması için Mardin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine bilgi verildi.

Gözü oyulmuş köpek böyle bulundu

İtfaiye Amiri Tekin Akkurt, “Refüjde gözünden yaralanmış bir köpeğin olduğu ihbarını aldık. İntikal ettik, köpeği tuttuk. Daha sonra köpeği Midyat İtfaiye Grup Amirliği'ne getirdik. Hayvan Barınağına haber verdik. Gelip köpeği almalarını bekliyoruz” dedi.

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