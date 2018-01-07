Vahşete inceleme

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Maltepe’deki baba vahşetiyle ilgili iddiaların incelenmesi talimatını verdi. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Yıldırım, cinnet geçiren baba Ali Yardım’ın, kızları 2 yaşındaki Miray Hira ile 4 yaşındaki Elif Mina’yı pompalı tüfekle öldürmesinin ardından anne Dilek Yardım’ın iddiaları üzerine kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığının araştırılması için inceleme talimatı verdi. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre müfettişler, annenin hangi makamlara ne zaman başvuruda bulunduğunu ve hangi işlemlerin yapıldığını tek tek inceleyecek. Müfettişler, hazırladığı raporu Başbakan Yıldırım’a sunacak.

SORUŞTURMA AÇILABİLİR

Olayla ilgili herhangi bir ilgisizlik, ihmal ve kusurun tespit edilmesi halinde incelemenin soruşturmaya dönüştürülebileceği ifade edildi. 2 ve 4 yaşındaki kızlarını katlettikten sonra intihar eden baba Ali Yardım’dan ayrılma sürecinde olan ve sığınma evinde kalan acılı anne Dilek Yardım, “defalarca savcı ve polise başvurduğunu ama uzaklaştırma kararı aldıramadığını” ifade etmişti. Maltepe Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak’ta, 2 Ocak günü bir apartmanın giriş katında yaşanan vahşette, baba Ali Yardım, kızları Elif Mina (4) ile Miray Hira’yı (2) pompalı tüfekle öldürdükten sonra hayatına son vermişti.

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Her kent için özel eylem planı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurlarının etkin korunması için yeni projeler hayata geçirecek. Bu kapsamda, öncelikle büyükşehirlerdeki kamu hastaneleri bünyesinde kadın izleme merkezleri açılacak. Ayrıca, her şehre özel, eylem planları hayata geçecek. Yerel düzenlemeler, mevzuatla uyumlu hale getirilecek, koruyucu-önleyici hizmet verilerek işbirliği ve koordinasyon sağlanacak. Bakanlık, şiddet görmüş kadınlar ile çocuklarına yönelik her türlü tedbiri de alıyor. Şiddete uğramış veya uğrama riski bulunan kadınlara yönelik 7/24 hizmet veren 68 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) bulunuyor. 102 konukevinde ise 199 bin 664 kadın ve çocuk koruma altında.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dilek Yardım'ı ziyaret etti. Kaya'nın Yardım'la görüşmesi, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Ziyaretin ardından açıklama yapan Kaya, “Gerçekten bir anne olarak da benim ve eminim tüm annelerin, tüm kadınların yüreği yandı. Çok üzgünüz” diye konuştu.