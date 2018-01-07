Vahşete inceleme

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin 6. Olağan İl Kongrelerine katılmak için Nevşehir ve Kırşehir’e gitti. Her iki kentte de partililere seslenen Yıldırım’ın gündeminde Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çağrısı ve ABD’deki Hakan Atilla davası vardı. Yerel seçimlere 14 ay kaldığını hatırlatan Yıldırım, "Kılıçdaroğlu sabırsızlanıyor, diyor ki 'Gelin şu yerel seçimleri öne alalım' Yahu kardeşim 15 senedir yenile yenile yenilgiye doymadın mı? Şurada 14 ay var, biraz daha oyalan. Üç günün beyliği de beyliktir" dedi. "14 ay sonra Kılıçdaroğlu’na bir ders verecek misiniz? Yerel seçimde yeni bir destan yazacak mısınız?"diye soran Yıldırım’a, salondaki partililer "evet" karşılığını verdi.

REKLAM

HER GÜN BİR ŞEY YUMURTLUYOR

"Ana muhalefet partisi Genel Başkanı Kemal Bey, yine inciler döktürmüş" diyen Yıldırım, şöyle devam etti: "Diyor ki, belli ki hala Meclis konuşmasının izleri kafasından silinmemiş. Yatıyor, kalkıyor o konuşmayı hatırlıyor. Başbakan dedi ki 'Kamyoncular hayatından memnun', 'Eğer memnunsanız gidin Binali Yıldırım’a oy verin' diyor. Kılıçdaroğlu, şunu aklına koy, kamyoncuların da, mobilyacıların da, vatandaşın da derdi bizim derdimizdir. Aslında Türkiye’de hayatından memnun olan tek adam, Kılıçdaroğlu. Niye? Dert yok, kasavet yok, iktidar yok, sorumluluk yok. Bol keseden konuş babam konuş. Her gün bir şey yumurtluyor. Yalanın da bir endazesi olur be kardeşim."

REKLAM

TÜRKİYE’Yİ MAHKUM ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Jürinin kararını açıkladığı ABD’de görülen Hakan Atilla davasıyla ilgili ise Yıldırım, şunları söyledi: "Bugünlerde Amerika’da bir dava görülüyor, evlere şenlik bir dava. Kararı önceden verilmiş, sonucu belli. FETÖ’cülerle FETÖ’cülerin adeta esiri olmuş yargıçların verdiği kararlarla bir dava görülüyor. Adam sanık diye içeri alınıyor, mahkeme salonuna gelmeden sanık olmaktan çıkarılıyor, tanık yapılıyor. ‘Sen temize çıktın’ diyorlar. Bununla da kalmıyorlar, Türkiye’deki bankanın genel müdür yardımcısını suçlu sandalyesine oturuyorlar. Ne yapmaya çalışıyorlar? Hakan Atilla üzerinden Türkiye’yi mahkum etmeye çalışıyorlar."

BİZ BÜYÜK BİR ÜLKEYİZ

Türkiye’ye, hukuk dersi vermeye çalışanların, bu davada hukuku katlettiğini belirten Yıldırım, "Şunu herkesin bilmesi lazım, Türkiye büyük bir ülke, Türkiye bir hukuk devleti. Hiç kimse ayak oyunlarıyla tezgahlarla bu ülkeyi dize getiremez, bu ülkenin geleceğine asla bir zarar veremez" değerlendirmesini yaptı.

REKLAM

HIZLI TREN MÜJDESİ

Başbakan Yıldırım Nevşehir'de bir de hızlı tren müjdesi verdi. Kayseri-Nevşehir-Konya hızlı tren hattının projelerinin bu sene içerisinde tamamlanacağını söyleyen Yıldırım, "İnşallah ondan sonra da yapımı için planlamamızı yapacağız. Oradan Antalya'ya doğru da gidiyor. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.