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ANTALYA

Vahşi cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı: Annem hiç kıpırdamıyor

Antalya'da evinde bıçaklanmış olarak ölü bulunan bedensel engelli kadının eşi ve kayınbiraderi gözaltına alındı. Olay sırasında evde bulunan, ailenin 10 yaşındaki çocuğunun, kilidini demir çubukla kırdığı odadan çıkarak, komşularından "Annem yerde yatıyor. Hiç kıpırdamıyor" sözleriyle yardım istediği öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Antalya'da engelli kadın bıçaklanarak öldürüldü
Antalya'da engelli kadın bıçaklanarak öldürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bağlı Demircikara Mahallesi, Göller Caddesi'nde tek katlı evde yaşayan ailenin 10 yaşındaki çocuğu Y.B, sabah uyandığında bedensel engelli annesi İnan B.'yi hareketsiz halde bulunca komşulardan yardım istedi.

Komşuların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, vücudunun birçok yerinden bıçaklanan İnan B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İHA
Cinayete kurban giden kadın.
  • Polis ekipleri, evde yaptıkları incelemenin ardından öldürülen kadının kayınbiraderi H.B'yi gözaltına aldı.

Ekipler, olayın ardından aranan İnan B.'nin eşi M.B'yi de Isparta'da yakaladı.

İnan B.'nin cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna götürüldü. Kadının, adli tıptaki otopsi işlemlerinin ardından Alanya ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

KAPIYI KIRARAK KAÇMIŞ

Olay sırasında evde bulunan 10 yaşındaki Y.B'nin, yardım istediği komşusu Rabia Yörük, yaşananlar nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

  • Çocuğun sabahın erken saatlerinde yardım istediğini belirten Yörük, "(Annem yerde yatıyor. Hiç kıpırdamıyor) dedi. Hasta olduğunu düşündüm. Çocukla eve gittik ve kanı gördüm. Bıçaklandığını fark ettim. Benim telefonumdan ambulansı aradı ve yardım istedi. Çocuk uyandığında odasının kilitli olduğunu, demir çubukla kapının kilidini kırdığını, annesini yerde görünce evden kaçarak yardım istediğini söyledi." ifadesini kullandı.
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