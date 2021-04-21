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Gündem Vaka sayısıyla Türkiyede birinci sırada Açık alanda 2 kişiden daha fazla kişi bir araya gelemeyecek
ÇANAKKALE TÜRKİYE

Vaka sayısıyla Türkiye'de birinci sırada: Açık alanda 2 kişiden daha fazla kişi bir araya gelemeyecek

Çanakkale'nin 10-16 Nisan haftasında 962,98'e ulaşan koronavirüs vaka sayısıyla Türkiye'de birinci sırada yer alması üzerine, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak yeni tedbirler aldı. Bundan böyle, salı günü kurulan pazara T.C Kimlik No'su son hanesi 0,2 ve 4 olanlar, cuma günü kurulan pazara T.C Kimlik No'su son hanesi 6 ve 8 olanlar girebilecek. Cenaze töreni ve mezarlık ziyaretinde vatandaşlara HES kodu sorgulaması yapılacak. Açık alanda 2 kişiden daha fazla kişi bir araya gelemeyecek.

Haber Merkezi DHA
Vaka sayısıyla Türkiyede birinci sırada: Açık alanda 2 kişiden daha fazla kişi bir araya gelemeyecek
Vaka sayısında Türkiye birincisi Çanakkale’de yeni tedbirler alındı.

Koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubu 'kırmızı' kategoride yer alan Çanakkale'de, 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir haftada 797,34'ten 962,98'e yükseldi. Çanakkale, 10-16 Nisan haftasındaki vaka sayısında Türkiye'de birinciliğe yükseldi.

Çanakkale'de vaka sayıları, 8 Şubat'tan günümüze değin 26 kat artış gösterdi. Kentte yaşayanları endişelendiren tablo üzerine, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak yeni tedbirler aldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, işyerlerine, verilen hizmet dışında ziyaretleri ve ikramları yasakladı.

Vaka sayısının 26 kat arttığı Çanakkale Türkiye'de 1'inci oldu
GÜNDEM
Vaka sayısının 26 kat arttığı Çanakkale Türkiye'de 1'inci oldu

Yüz yüze eğitim yapmaya devam eden okul öncesi eğitim kurumları ve anasınıflarının uzaktan eğitime devam etmesi kararlaştırıldı.

MEZARLIKTA HES KODU UYGULAMASI


Cenaze törenlerinde, genelge ve kararla belirtilen katılım sayı sınırına uyulması ve mezarlık ziyaretlerinde sosyal mesafenin sağlanması gibi tedbirlere ek olarak, bundan böyle cenaze törenlerinde ve mezarlık ziyaretlerinde vatandaşlara, mezarlık görevlileri tarafından HES kodu sorgulaması yapılacak.

Çanakkale'de kritik koronavirüs toplantısından ek tedbirler çıktı
KORONAVİRÜS
Çanakkale'de kritik koronavirüs toplantısından ek tedbirler çıktı

HALK PAZARINA GİRİŞLER KISITLANDI

Kentte salı ve cuma günleri kurulan halk pazarlarında daha önce alınan kararlar doğrultusunda sebze ve meyve reyonları ile giyim reyonlarının farklı günlerde kurulması ve tezgahlar arasındaki mesafenin 3 metre olması kararlaştırılmıştı. Alınan yeni tedbirler kapsamında, vatandaşların halk pazarlarına girişlerine de kısıtlama getirildi. Salı günü kurulan pazara T.C Kimlik No'su son hanesi 0,2 ve 4 olanların, cuma günü kurulan pazara T.C Kimlik No'su son hanesi 6 ve 8 olanların giriş yapmalarına izin verilecek.

Kurul, özel sektörde imkanlar ölçüsünde esnek ve uzaktan mesai yapılması yönünde de karar aldı. Alınan tedbirlere göre, ticari yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüslerle, personel ve işçi servisi yapan araçlarda ayakta yolcu alınmayacak, oturma kapasitesi P ile sınırlandırılacak, sürücünün ve yolcuların HES kodu sorgulanacak.

AÇIK ALANDA 2 KİŞİDEN DAHA FAZLA KİŞİ BİR ARAYA GELEMEYECEK

Alış Veriş Merkezlerinin açık alanları da dahil olmak üzere açık alanlarda çekirdek aileler hariç 2 kişiden daha fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklandı. Kentte artan vaka sayılarının önüne geçebilmek için işletmelerden gel-al şeklinde alınan yiyecek ve içeceklerin açık alanlarda kalabalık oluşturularak tüketilmesi de yasaklar arasında yer aldı.

Ayrıca, vatandaşların ev ziyaretleri ve evlerine konaklamalı misafir kabul etmesi de yasaklandı.

SAHİL BANTLARI, PARK VE BAHÇELER KAPATILMIŞTI

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bir süre önce aldığı kararlarla kentteki sahil bantları ile park ve bahçelerin 17 Mayıs tarihine kadar vatandaşların kullanımına kapatılmasına karar vermişti. Bu doğrultuda park ve bahçelerin kapıları kapatıldı, kordon boyuna girişler de konulan demir bariyerlerle önlendi.

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