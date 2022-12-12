Gündem Vakko servis hizmetini sağlayan firmanın şoförünü namaz molası verdiği gerekçesiyle işten attırdı
İSTANBUL

Vakko servis hizmetini sağlayan firmanın şoförünü namaz molası verdiği gerekçesiyle işten attırdı

Vakko çalışanlarının servis hizmetini sağlayan Transay Taşımacılık'ta çalışan servis şoförü Abdullah Güzel, mesai saatinde namaz kıldığı gerekçesiyle işten atıldı. Vakko'nun servis aracını devre dışı bırakması üzerine işinden olan Güzel, şirketin kararına itiraz etse de bir sonuç alamadı. Güzel, "Mesaiye abdestli başladığım için namaz molası için ayırdığım süre beş dakikayı geçmiyor. Yolda müsait bir yerde ya da aracın içinde namazımı kılıp yola devam ediyorum. Şimdiye kadar işe hiç geç kalmadık. Herhangi bir yanlışım yok. Beş dakikalık namaz molama tahammül edemediler" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vakko servis hizmetini sağlayan firmanın şoförünü namaz molası verdiği gerekçesiyle işten attırdı
Vakko çalışanlarını taşıyan servis şoförü, namaz molası verdiği için işten çıkarıldı.

Transay Taşımacılık'ta çalışan servis şoförü Abdullah Güzel, mesai saatinde namaz kıldığı gerekçesiyle işten atıldı.

ÜÇ ÇALIŞAN ŞİKAYET ETTİ

Vakko çalışanlarının servis hizmetini sağlayan Transay Taşımacılık'ta çalışan Güzel, sabah namazı için beş dakika mola verdiği gerekçesiyle üç kadın çalışan tarafından şikayet edildi.

TAŞIYICI FİRMAYA TALİMAT: İŞTEN ÇIKARIN

Vakko yönetiminin gelen şikayet üzerine Transay Taşımacılık'la iletişime geçtiğini ve kendisini işten çıkarması için istekte bulunduğunu ifade eden Güzel, bu isteğin kabul edilmemesi üzerine Vakko'nun servis aracını devre dışı bıraktığını söyledi. Aracın devre dışı bırakılması üzerine işsiz kalan Güzel, karara itiraz etse de bir sonuç alamadığını belirtti.

"BEŞ DAKİKALIK NAMAZ MOLAMA TAHAMMÜL EDEMEDİLER"

Beş dakikalık namaz molası sebebiyle işinden olan Güzel yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Ben her gün Beylikdüzü'nden Üsküdar Beylerbeyi'ne kadar yol gidiyorum. Mesaiye abdestli başladığım için namaz molası için ayırdığım süre beş dakikayı geçmiyor. Yolda müsait bir yerde ya da aracın içinde namazımı kılıp yola devam ediyorum. Şimdiye kadar işe hiç geç kalmadık. Herhangi bir yanlışım yok. Beş dakikalık namaz molama tahammül edemediler"

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