Vali Demirtaş: “754 kilometre yolu asfaltlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk”

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 2021 asfaltlama çalışmaları değerlendirme toplantısında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, Şube Müdürleri ve diğer ilgililerle bir araya geldi.

Vali Demirtaş, hava şartlarından dolayı asfalt sezonunun kapatıldığını belirtirken Büyükşehir Belediyesi olarak alt ve üstyapı da özverili bir çalışma sergileyerek 2021 yılını verimli geçirdiklerini kaydetti.

2022 asfaltlama sezonunda yolu şehrin bir sorunu olmaktan çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Vali Demirtaş, “Mardin’imizin en büyük sorunlarından biri olarak gördüğümüz yollarda Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekiplerimiz güzel çalışmaların altına imza attılar. Sorumluluk alanımızda bulunan 754 kilometrelik yolda asfaltlama çalışması gerçekleştirerek daha kaliteli ve modern yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu sezonda karşılayamadığımız talepleri de 2022 yılı yatırım programımıza alıyoruz. 2022 yılında yolu şehrimizin bir sorunu olmaktan çıkartıp, enerji ve kaynaklarımızı Mardin’imizi daha güzel bir şehir haline getirmek için harcayacağız. Emek ve gayretlerinden ötürü mesai arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

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Vali Demirtaş, toplantıda hazır bulunan yüklenici firma yetkililerine de teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.