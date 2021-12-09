Gündem Vali Demirtaş 754 kilometre yolu asfaltlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk
YEREL GÜNDEM

Vali Demirtaş: “754 kilometre yolu asfaltlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk”

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, asfalt sezonunun verimli geçirildiğini kaydederek 2021 yılı yatırım programı kapsamında şehir genelinde 754 kilometre yol asfaltlama çalışmasının yapıldığını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Vali Demirtaş: “754 kilometre yolu asfaltlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk”
Mardin Valiliği

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 2021 asfaltlama çalışmaları değerlendirme toplantısında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, Şube Müdürleri ve diğer ilgililerle bir araya geldi.

Vali Demirtaş, hava şartlarından dolayı asfalt sezonunun kapatıldığını belirtirken Büyükşehir Belediyesi olarak alt ve üstyapı da özverili bir çalışma sergileyerek 2021 yılını verimli geçirdiklerini kaydetti.

2022 asfaltlama sezonunda yolu şehrin bir sorunu olmaktan çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Vali Demirtaş, “Mardin’imizin en büyük sorunlarından biri olarak gördüğümüz yollarda Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekiplerimiz güzel çalışmaların altına imza attılar. Sorumluluk alanımızda bulunan 754 kilometrelik yolda asfaltlama çalışması gerçekleştirerek daha kaliteli ve modern yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu sezonda karşılayamadığımız talepleri de 2022 yılı yatırım programımıza alıyoruz. 2022 yılında yolu şehrimizin bir sorunu olmaktan çıkartıp, enerji ve kaynaklarımızı Mardin’imizi daha güzel bir şehir haline getirmek için harcayacağız. Emek ve gayretlerinden ötürü mesai arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Vali Demirtaş, toplantıda hazır bulunan yüklenici firma yetkililerine de teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Duyan ziyarete geliyor

Duyan ziyarete geliyor

​Bu mezar hem görünüşü hem de hikayesi ile şaşırtıyor.
350 polisle şafak baskını

350 polisle şafak baskını

​Kayseri'deki operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.
Diri diri mezara gömdüler: Bebeğin annesi ve anneannesine hapis cezası

​Ekim ayında işsizlik yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

​Sadece kara ve havayolu ihracatında değil, “bavul ticareti”nde de rekor kırılıyor.

​Kuzey Irak ve Suriye'den gelen şehit haberleri ciğerimizi dağladı.
Kanada'da skandal karar

Kanada'da skandal karar

​Müslüman öğretmenin işine başörtüsü nedeniyle son verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.