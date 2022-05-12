​Vali Demirtaş engellilerimizin her zaman yanındayız

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Engelliler Haftası” vesilesiyle Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şubesini ziyaret eden Vali Demirtaş’ı Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şubesi Başkanı Hasan Anuk ve dernek üyeleri karşıladı.

Ziyarette dernek üyeleriyle sohbet edip taleplerini dinleyen Vali Demirtaş, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına her zaman yanlarında olduklarını söyledi

Sosyal devlet anlayışıyla engelsiz bir yaşam sağlamak için farklı çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Vali Demirtaş, “Hem Valilik hem Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın daha rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için akülü sandalye, manuel sandalye, havalı hasta yatağı, 3 tekerlekli engelli motosiklet, koltuk değneği ve beyaz baston gibi tıbbi cihaz ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Şehrimizin dört bir yanında bulunan engelli vatandaşlarımızın bir gün değil her gün yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şubesi Başkanı Hasan Anuk ise, ziyaretten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek her zaman yanlarında olan Vali Demirtaş’a teşekkür etti.