Vali Demirtaş: “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yanındayız”

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi tarafından kurulan Diplomasi Akademisinde eğitim gören gençler, Dışişleri Bakanlığı ve Mardin Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yaşanan gelişmeleri analiz etmek üzere Romanya ve Bulgaristan’da gerçekleştirdikleri saha çalışmalarını tamamladı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, çalışmalarını tamamlayarak Mardin’e dönen gençlerle, Valilik Dara toplantı salonunda bir araya gelerek deneyimleri ve saha çalışmaları hakkında bir süre görüşerek sohbet etti.

Vali Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi ve Valilik olarak her zaman geleceğin teminatı olan gençlerin yanında olacaklarını söyleyerek gençlere yönelik yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı.

Romanya ve Bulgaristan’daki edindikleri tecrübe ve deneyimlerini Vali Demirtaş ile paylaşan gençler ve Gençlik Merkezi sorumlusu Ayşenur Güner kendilerine verilen desteklerden dolayı Vali Demirtaş’a teşekkür ettiler.

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Gençler, 5 gün süren saha çalışmaları kapsamında, Bükreş Büyükelçiliği, Romanya Diplomasi Enstitüsü, Bükreş Uluslararası Maarif Okulu, Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC), Romanya İşadamları Derneği (TİAD), Romanya Müslümanları Derneği, Ovidius Üniversitesi, Romanya Başkonsolosluğu, Romanya Demokrat Türk Birliği Gençlik Kültür Merkezi, Yunus Emre Kültür Merkezi ve tarihi mekanları ziyaret ederek akademik birçok tecrübe paylaşımı elde ettiler.