Vali Demirtaş: Medeniyetler beşiği Mardin'imiz tarih kokuyor

Dargeçit’in Ilısu Mahallesi'nde "Ilısu Barajı ve HES Projesi Etkileşim Alanında Kalan Kültür Varlıklarının Belgelenmesi ve Kurtarılmasına Yönelik Çalışmalar" kapsamında arkeolojik kazı çalışmasının devam ettiği alanda incelemelerde bulunan Vali Mahmut Demirtaş, çalışmaların son durumu hakkında Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ergül Kodaş’tan bilgiler aldı.

Beraberindeki heyetle beraber kazı çalışmalarının sürdürüldüğü alanda incelemelerde bulunan Vali Demirtaş, insanlık tarihine ışık tutacak Boncuklu Tarla’nın koruma altına alınmasına yönelik çalışma planlandıklarını belirtti.

Boncuklu Tarla, Göbeklitepe’den daha cezbedici

Kazılar sonucunda ortaya çıkarılan bulgular üzerinde yapılan incelemelerde Boncuklu Tarlan’nın Göbeklitepe’den daha eski bir tarihe sahip olduğunun öngörüldüğünü dile getiren Vali Demirtaş, “İnsanlık tarihinin karanlıkta kalan noktasının aydınlatılmasında tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve her yeri tarih kokan medeniyetler beşiği Mardin’imiz önemli bir şehir konumundadır. Boncuklu Tarla’nın belirli bir kazı çalışmasının ardından elde edilen bulgular üzerinde yapılan incelemede Göbeklitepe’den daha eski bir yerleşim yeri olduğu konusunda ortak bir fikir var. Kazılar tam anlamıyla gerçekleştiğinde insanlık tarihi konusunda daha aydınlatıcı bilgiler ortaya çıkacağına inanıyorum. Göbeklitepe’den daha eski bir tarihe sahip olduğu öngörülen Boncuklu Tarla turistik alan olarakta Göbeklitepe’den daha cezbedici bir görüntüye sahip. Boncuklu Tarla’da Bakanlığımızın destekleri yanı sıra Valilik olarakta destek vermek için çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu çalışmalarımız kapsamında ilk olarak alanı koruma altına alınmasına yönelik bir çalışma yapmayı planlıyoruz.” dedi.