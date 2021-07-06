Gündem Vali Demirtaş Yeni İstihdamın Müjdesini Verdi
YEREL GÜNDEM

Vali Demirtaş Yeni İstihdamın Müjdesini Verdi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Organize Sanayi Bölgesinde temeli atılan çağrı merkezinin açılış programında konuşarak yeni istihdam alanlarının müjdesini verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vali Demirtaş Yeni İstihdamın Müjdesini Verdi
​Vali Demirtaş yeni istihdamın müjdesini verdi

OSB’de 1500 kişiye istihdam sağlayacak çağrı merkezinin temel atma törenine katılan Vali Demirtaş, ‘’Turizm şehri olmanın yanında sanayi şehri olmak için de emin adımlarla ilerliyoruz. Bu kapsamda yeni çağrı merkezimizin temellerini bugün atıyoruz. Bugün Mardin için önemli bir gün. Uzun zamandan beri böyle firmaların ilimize gelip yatırım yapmasını bekliyorduk. İlk etapta 750 kişi ve sonuç olarak da 1500 kişiyi istihdam edecek olan firmamız ile 30 yıllık bir protokolümüz oldu. Organize Sanayi Bölgemizde kendilerine 8000 metrekarelik bir alan tahsis edildi. Çağrı merkezlerimizin ülkemize ciddi bir katma değeri var. Her yıl 5 milyar liraya yakın bir katma değer oluşturuyorlar. Hizmet sektöründe %50’i üniversite mezunu çalışanlarının %652inin kadın olması pozitif bir ayrımcılık olduğunu düşünüyorum. Bu çağrı merkezimizde şehit yakınlarımız ve gazilerimiz de çalışabilecekler. Örnek bir çalışmaya imza atacağımıza olan güvenim tamdır. Hep beraber Mardin’imize güzel bir çalışma gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Kentimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

Temel atma törenine Vali Demirtaş’ın yanı sıra Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü M. İlker Emir katıldı.

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