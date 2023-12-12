Vali Gül sözünü tuttu: Çocukların dileklerini kendisi teslim etti

Dilekler yerine getiriliyor
Tasnif süreçleri tamamlanan dilekler geçtiğimiz günlerde yerine getirilmeye başladı. İstanbul Valisi Davut Gül de Bağcılar’da yaşayan 11 çocuğun dileklerini yerine getirdi. Çocukları evlerinde ziyaret eden Gül, dileklerini yerine getirdiği çocuklarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
“Yılbaşına kadar çocuklarımızın dilekleri yerine getirilecek”
İlk adres Alican, Rabia ve Beyzanur kardeşlerin evi oldu
Babalarını 2021 yılında kaybeden Alican (16), Rabia (13) ve Beyzanur (5) kardeşleri evlerinde ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül, çocukların dilek mektuplarında yazdıkları hediyeleri çocuklara teslim etti. Çocuklarla sohbet eden Gül, çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Vali Gül’ün ikinci adresi ise babalarını 2016 yılında kaybeden Tuba(15), Muhammed(13), Serhat (12) ve Hira Nur (8) kardeşlerin evi oldu. Onlar da çeşitli dileklerini ileterek projeye katılmıştı. Anneleriyle birlikte yaşayan dört kardeş, aldıkları hediyelerle büyük mutluluk yaşadı. Vali Gül, ziyaretlerini Mehmet Efe(11), Zemzem (8), Zeynep Su (6) ve Züleyha (4) kardeşleri ziyaret ederek tamamladı.