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Vali Gül sözünü tuttu: Çocukların dileklerini kendisi teslim etti

İstanbul Valisi Davut Gül, “Bir Çocuk Bir Dilek” projesi kapsamında dileklerini belirleyen 11 çocuğun dileğini yerine getirdi. İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyetimizin 100. yılında hayata geçirilen “Bir Çocuk Bir Dilek” projesi, Vali Davut Gül’ün çocuklara gönderdiği mektupla başladı. 5 bin 13 çocuğa gönderilen mektup, sosyal hizmet uzmanları tarafından çocuklara ulaştırıldı. “Bana üç dileğini yazar mısın?” ifadelerinin yer aldığı mektuba çocuklar cevap vererek dileklerini Vali Davut Gül’e iletti. Vali Gül, çocuklara verdiği sözü tutarak evlerinde ziyaret ettiği çocukların hediyelerini kendisi teslim etti.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
12:07 - 12/12/2023 Salı
Güncelleme: 12:37 - 12/12/2023 Salı
Yeni Şafak
İstanbul Valisi Davut Gül
İstanbul Valisi Davut Gül
İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyetimizin 100. yılında hayata geçirilen “Bir Çocuk Bir Dilek” projesi, Vali Davut Gül’ün çocuklara gönderdiği mektupla başladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na kayıtlı, maddi durumu yetersiz olan yetim ya da öksüz 5013 çocuğa gönderilen mektup, sosyal hizmet uzmanları tarafından çocuklara ulaştırıldı.
“Bana üç dileğini yazar mısın?”
ifadelerinin yer aldığı mektuba çocuklar cevap vererek dileklerini Vali Davut Gül’e iletti.


Dilekler yerine getiriliyor

Tasnif süreçleri tamamlanan dilekler geçtiğimiz günlerde yerine getirilmeye başladı. İstanbul Valisi Davut Gül de Bağcılar’da yaşayan 11 çocuğun dileklerini yerine getirdi. Çocukları evlerinde ziyaret eden Gül, dileklerini yerine getirdiği çocuklarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Yılbaşına kadar çocuklarımızın dilekleri yerine getirilecek”

Anne ya da babasını kaybetmiş üç aileyi ziyaret ederek 11 çocuğun hediyelerini teslim eden Vali Davut Gül,
“Valiliğimizin imkanları ve hayırseverlerimizin katkılarıyla çocuklarımızın dileklerini yerine getirmeye başladık. Yıl başına kadar tüm çocuklarımızın dileklerini yerine getireceğiz. Bu projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum”
dedi.

İlk adres Alican, Rabia ve Beyzanur kardeşlerin evi oldu

Babalarını 2021 yılında kaybeden Alican (16), Rabia (13) ve Beyzanur (5) kardeşleri evlerinde ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül, çocukların dilek mektuplarında yazdıkları hediyeleri çocuklara teslim etti. Çocuklarla sohbet eden Gül, çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.


Vali Gül’ün ikinci adresi ise babalarını 2016 yılında kaybeden Tuba(15), Muhammed(13), Serhat (12) ve Hira Nur (8) kardeşlerin evi oldu. Onlar da çeşitli dileklerini ileterek projeye katılmıştı. Anneleriyle birlikte yaşayan dört kardeş, aldıkları hediyelerle büyük mutluluk yaşadı. Vali Gül, ziyaretlerini Mehmet Efe(11), Zemzem (8), Zeynep Su (6) ve Züleyha (4) kardeşleri ziyaret ederek tamamladı.

Hayırseverler projeye katkıda bulunabiliyor

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı maddi durumu yetersiz olan ailelerin öksüz ya da yetim 5013 çocuğu kapsayan projenin temel amacı, dezavantajlı çocukların yüzlerinin güldürülebilmesi… Hayırseverler
internet sitesinden projeye katkıda bulunabiliyor.

İstanbul Valisi Davut Gül: Bizim en büyük gücümüz beşeri sermayemiz
İstanbul Valisi Davut Gül: Bizim en büyük gücümüz beşeri sermayemiz

İstanbul Aile Vakfı tarafından düzenlenen ''Küresel Tehditlere Karşı Aile'' çalıştayının İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde gerçekleştirilen açılışında, ailenin söylem, bilinç ve kurum olarak küresel tehditler karşısında yaşadığı sorunlar, değişimler ve çözüm önerileri ele alındı. Açılış kapsamında yaptığı konuşmada ailenin önemine vurgu yapan İstanbul Valisi Davut Gül, ''Çekirdek aileye sıkışmamız, o büyük aileyi kaybetmemizle birlikte çeşitli sorunlarımız ortaya çıktı. Nüfusun kendisini koruyabilmesi için doğum oranının en az 2,3 ve üzeri olması lazım. Bizim şu an 2'nin altında. Bu şu anlama geliyor; nüfusumuz azalıyor, yaşlanıyor. Bununla birlikte aile zayıflayacak. Aile zayıfladığında devlet zayıflayacak. Bizim en büyük gücümüz beşeri sermayemiz'' ifadelerini kullandı.



#Davut Gül
#İstanbul Valiliği
#Bir Çocuk Bir Dilek
#proje
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