Gündem Vali Gülden terör örgütü PKK/YPGnin karakol saldırısında yaralanan askere ziyaret
GAZİANTEP

Vali Gül'den terör örgütü PKK/YPG'nin karakol saldırısında yaralanan askere ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül, terör örgütü PKK/YPG'nin Gaziantep'in Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısında yaralanan askere ziyarette bulundu.

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Haber Merkezi AA
Vali Gülden terör örgütü PKK/YPGnin karakol saldırısında yaralanan askere ziyaret
Vali Gül'den terör örgütü PKK/YPG'nin karakol saldırısında yaralanan askere ziyaret

Vali Gül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve beraberindeki heyetle Nizip Devlet Hastanesi’ne giderek tedavisi devam eden er Eren Kuday'ın sağlık durumu hakkında yetkililerinden bilgi aldı.

Daha sonra ortopedi servisine geçen Vali Davut Gül, burada yaralanan askerle bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Gül’e Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Nizip Belediye Başkan yardımcısı Hakan Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Beyazıt Kalıçlı, İlçe Emniyet Müdürü Dursun Terzi ve AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan eşlik etti.

Karkamış'a havan saldırısı: Bir asker şehit oldu
GÜNDEM
Karkamış'a havan saldırısı: Bir asker şehit oldu

Terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'nin Aynularap bölgesinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakoluna yapılan ÇNRA/havan saldırısı sonucunda bir asker şehit olmuş, üçü asker dört kişi yaralanmıştı.

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