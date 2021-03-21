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Vali Köşger İzmirlileri uyardı: Kritik eşiği aşmış bulunuyoruz

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı bakımından kritik eşiği aştığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs haftalık vaka sayısında büyük artış gösteren rakamları sosyal medya hesabında paylaşarak, İzmirli vatandaşlara uyarıda bulundu.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs haftalık vaka sayısında büyük artış gösteren rakamları sosyal medya hesabında paylaşarak, İzmirli vatandaşlara uyarıda bulundu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bugün yaptığı illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını ilişkin değerlendirmede bulundu.

İzmirlilere çağrıda bulunan Köşger, şunları kaydetti:

"Kıymetli İzmirliler alınan tedbirlere, yapılan tüm denetimlere ve kurallara uyan vatandaşlarımıza rağmen kritik eşiği aşmış bulunuyoruz. İş yerleri ve hemşerilerimiz kurallara uysun. Daha kötüye gitmeyelim. En kısa sürede mavi bölgeye geçelim. Haydi İzmir birlikte başaralım."

Bakan Koca tarafından açıklanan sayılara göre geçen hafta 78,57 olan 100 bin kişide görülen vaka sayısı İzmir'de bu hafta 111,41'e yükseldi.

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