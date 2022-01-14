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İSTANBUL

Vali Yerlikaya: Dolandırıcılık olayları 10 bin 357’ye yükseldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "2020 yılında bir günde gerçekleşen evden hırsızlık 35’ken 2021’de 28’e düştü. Bir günde işyerinden gerçekleşen hırsızlık 19’dan 15’e otodan gerçekleşen hırsızlık 7’den’5 e düştü. Dolandırıcılık olayları ise 10 bin 357’ye yükseldi" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Vali Yerlikaya: Dolandırıcılık olayları 10 bin 357’ye yükseldi
​​İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2021 yılı Asayiş Değerlendirme Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Vali Yerlikaya, asayiş, trafik ve kaçakçılık suçlarıyla ilgili 2021 yılının 2020 ile kıyaslamalı rakamlarını açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

"2020 yılında bir günde gerçekleşen evden hırsızlık 35’ken 2021’de 28’e düştü. Bir günde işyerinden gerçekleşen hırsızlık 19’dan 15’e otodan gerçekleşen hırsızlık 7’den’5 e düştü. Dolandırıcılık olayları ise 10 bin 357’ye yükseldi."

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