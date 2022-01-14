Vali Yerlikaya: Dolandırıcılık olayları 10 bin 357’ye yükseldi

Ekonomi

TÜİK: Türkiye'de 2021 yılında 1 milyon 491 bin 856 konut satıldı

TÜİK, Türkiye genelinde 2021 yılında 1 milyon 491 bin 856 konut satıldığını ve konut satışlarında İstanbul'un 276 bin 223 konut satışı ve yüzde 18,5 ile en yüksek paya sahip olduğunu açıkladı.