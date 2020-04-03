Vali Yerlikaya İstanbul’a giriş çıkışlara izin verilecek istisnaları duyurdu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbir: Mesafede üç adım kuralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu Toplantısı'nın bitmesinin ardından koronavirüsle ilgili alınan yeni tedbirleri açıkladı. 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldiğini açıklayan Erdoğan, "Sokaklar dahil, tüm kamuya ait mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edilecektir" dedi.