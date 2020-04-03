Gündem Vali Yerlikaya İstanbula giriş çıkışlara izin verilecek istisnaları duyurdu
İSTANBUL

Vali Yerlikaya İstanbul’a giriş çıkışlara izin verilecek istisnaları duyurdu

İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımla İstanbul’a giriş çıkışlara izin verilecek istisnai durumları madde madde açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim kurulunun önerileri doğrultusunda korona virüsle mücadele için alınan yeni tedbirleri açıklamış ve 30 büyükşehir ile Zonguldak’a giriş çıkışların kapatılacağını duyurmuştu.

Haber Merkezi İHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla giriş çıkışların istisnai durumlarını madde madde açıkladı. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda madde madde sıralayarak şu ifadeleri kullandı:

  • “İstanbul’a giriş ve çıkışlara izin verilecek istisnalar;
  • 1)Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere, tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir.
  • 2) Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabileceklerdir.
  • 3) İl Pandemi Kurulumuzun önerileri doğrultusunda; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca alınacak karar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere özgülenmiş olanlar, Kaymakamlık tarafından düzenlenecek ‘Seyahat İzin Belgesi’ ile giriş/çıkış yapabilecektir.”

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