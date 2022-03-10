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İSTANBUL

Vali Yerlikaya: İstanbul'a girişlere kontrollü izin verilecektir

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; Meteoroloji bölge müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde; Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verileceğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Vali Yerlikaya: İstanbula girişlere kontrollü izin verilecektir
TIR kuyruğu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu ve Trakya'dan İstanbul'a gelen TIR ve kamyonların kente girişine kontrollü olarak izin verildiğini bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde; Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir." paylaşımı yaptı.

Vali Yerlikaya, dün, beklenen kar yağışı nedeniyle bugün saat 04.00'ten itibaren TIR ve kamyonların kente girişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.
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