Gündem Vali Yerlikaya İstanbuldaki aşı oranlarını paylaştı Gençler aşı da 65 yaş üstünü örnek almalı
İSTANBUL

Vali Yerlikaya İstanbul'daki aşı oranlarını paylaştı: Gençler aşı da 65 yaş üstünü örnek almalı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 13 Ekim itibarıyla aşı oranlarını paylaştı. Yerlikaya, "65 yaş üstü büyüklerimizin aşı oranları 1.doz %91.6, 2.doz %89.7, 3.doz %74. Hedef 3. dozda 1. doz oranını yakalamak! 18 yaş altı gençlerimizin aşı oranları 1.doz %50,1, 2.doz %32.9. Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vali Yerlikaya İstanbuldaki aşı oranlarını paylaştı: Gençler aşı da 65 yaş üstünü örnek almalı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte 65 yaş ve üstündekilerin aşı oranlarının birinci dozda yüzde 91,6'ya, ikinci dozda yüzde 89,7'ye, üçüncü dozda yüzde 74'e çıktığını kaydetti.

Yerlikaya paylaşımında, "Hedef 3. dozda 1. doz oranını yakalamak. 18 yaş altı gençlerimizin aşı oranları 1. doz yüzde 50,1, 2. doz yüzde 32,9. Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım" ifadelerini kullandı.

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