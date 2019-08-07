Vali Yerlikaya: Suriyeliler için 'İstanbul' modeli masada

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kayıtlı sayısı 500 bini aşan; kayıt dışı olarak ise daha büyük rakamları bulan Suriyeli vatandaşlar için başlatılan Düzensiz Göçle Mücadele Çalışmaları'na ilişkin önemli gelişmeleri ve son durumu GZT'yle paylaştı.

Sadece üç haftada yaklaşık 20 bin Suriyelinin farklı illere sevk edildiğini, 20 Ağustos'a dek işlemlerin yoğun bir şekilde süreceğini ifade eden Vali Yerlikaya, "Çalışmaları Fatih'ten başlattık. Kayıt dışı olanların yanı sıra sigortasız çalışanlar için de işletmelere 230 bin lira gibi bir yaptırım olacak" dedi.

Yerlikaya ayrıca İstanbul'da kayıtlı olmayan bir ailenin yeni doğacak çocuğunun İstanbul'a kaydedilmeyeceğini ilk kez paylaştı.

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