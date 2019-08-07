Gündem Vali Yerlikaya Suriyeliler için İstanbul modeli masada
İSTANBUL

İstanbul'daki Suriyeliler nereye gönderilecek

Vali Yerlikaya: Suriyeliler için 'İstanbul' modeli masada

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kayıtlı sayısı 500 bini aşan; kayıt dışı olarak ise daha büyük rakamları bulan Suriyeli vatandaşlar için başlatılan Düzensiz Göçle Mücadele Çalışmaları'na ilişkin önemli gelişmeleri ve son durumu GZT'yle paylaştı.

Haber Merkezi GZT
Vali Yerlikaya. Fotoğraf: Arşiv
Vali Yerlikaya. Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kayıtlı sayısı 500 bini aşan; kayıt dışı olarak ise daha büyük rakamları bulan Suriyeli vatandaşlar için başlatılan Düzensiz Göçle Mücadele Çalışmaları'na ilişkin önemli gelişmeleri ve son durumu GZT'yle paylaştı.

Sadece üç haftada yaklaşık 20 bin Suriyelinin farklı illere sevk edildiğini, 20 Ağustos'a dek işlemlerin yoğun bir şekilde süreceğini ifade eden Vali Yerlikaya, "Çalışmaları Fatih'ten başlattık. Kayıt dışı olanların yanı sıra sigortasız çalışanlar için de işletmelere 230 bin lira gibi bir yaptırım olacak" dedi.

Yerlikaya ayrıca İstanbul'da kayıtlı olmayan bir ailenin yeni doğacak çocuğunun İstanbul'a kaydedilmeyeceğini ilk kez paylaştı.

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