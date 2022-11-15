Vali Yerlikaya: Taksim'deki saldırıda yaralanan 81 hastamızdan 61'i taburcu oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ''İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında, yaralanan 81 hastamızdan 61'i taburcu oldu. 14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ''İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında, yaralanan 81 hastamızdan 61'i taburcu oldu. 14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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