Gündem Vali Yerlikayadan İstanbul için yeni uyarı Bu saatlere dikkat
İSTANBUL

Vali Yerlikaya'dan İstanbul için yeni uyarı: Bu saatlere dikkat

İstanbul Valisi Ali Yelikaya, kar yağışıyla ilgili İstanbullulara yeni bir uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Kıymetli Hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün bu sabah 10.30’daki verilerine göre, İstanbul genelinde bugün saat 12.00-24.00 arası kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Lütfen dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Vali Yerlikayadan İstanbul için yeni uyarı: Bu saatlere dikkat
Arşiv

İstanbul Valisi Ali Yelikaya, kar yağışıyla ilgili İstanbullulara yeni bir uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Kıymetli Hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün bu sabah 10.30’daki verilerine göre, İstanbul genelinde bugün saat 12.00-24.00 arası kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Lütfen dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor
GÜNDEM
Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Rusya Ukraynada ilk kez Kinjal Hipersonik füze kullandı

Rusya Ukrayna'da ilk kez Kinjal Hipersonik füze kullandı
Evlat acısı evini sattırdı

Evlat acısı evini sattırdı

​'Oğlumu burada kucağıma aldım, burada kabre yolladım'
Mahra için umutlu bekleyiş

Mahra için umutlu bekleyiş

Aile kızlarının uyanmasını dört gözle bekliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.