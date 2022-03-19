Vali Yerlikaya'dan İstanbul için yeni uyarı: Bu saatlere dikkat

İstanbul Valisi Ali Yelikaya, kar yağışıyla ilgili İstanbullulara yeni bir uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Kıymetli Hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün bu sabah 10.30’daki verilerine göre, İstanbul genelinde bugün saat 12.00-24.00 arası kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Lütfen dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

Kıymetli Hemşehrilerim,



Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün

bu sabah



⏰ 10.30’daki verilerine göre #İstanbul genelinde BUGÜN:



⏰12.00-24.00 arası Kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışları bekleniyor❄️



Lütfen dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım❗️ pic.twitter.com/5c8QAMSoJm — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 19, 2022