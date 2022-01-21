Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara çağrı: Bir telefonunuz yeter kimse dışarıda kalmasın

Valilikten yapılan açıklamada, sokakta yaşayan insanların olumsuz hava şartlarından korunması için kaymakamlıklar ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından yürütülen "Kimse dışarıda kalmasın! Misafir edelim" çalışmasının devam ettiği belirtildi.

"39 İLÇEDE TEK KİŞİLİK ODALARDA MİSAFİR EDİLİYORLAR"

Evsizlerin bütün ihtiyaçlarının karşılandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışma kapsamında 39 ilçemizde evsiz/mekansız durumda bulunan vatandaşlarımız, anlaşmalı otellerde ve tek kişilik odalarda misafir ediliyor. Giyim, yemek, barınma vb. İhtiyaçları karşılanan misafirlerimize, gerekli hallerde uzmanlarımız tarafından psikolojik destek sunuluyor. Hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmaması için bu çalışmaya bütün İstanbulluların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da destek olacaklarına yürekten inanıyoruz. Çevrenizde evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız en yakın polis/jandarma karakoluna bildirmenizi veya 155 Polis İmdat Hattı'nı aramanızı bekliyoruz."

REKLAM

VALİ YERLİKAYA'DAN ÇAĞRI: BİR TELEFONUNUZ YETERLİ

Öte yandan Vali Yerlikaya, konuya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul'da kar yağışı başladı. Hava çok soğuk. Sokakta kalan, evsiz vatandaşlarımızı lütfen 155 Polis İmdat Hattı'na bildirelim. Her yıl olduğu gibi biz de onları hemen sıcak bir odaya yerleştirelim. Ekiplerimiz evsiz, dışarıda kalan hemşerilerimizi sıcak bir odaya yerleştirmek için sokak sokak geziyor. Vatandaşlarımızı bu soğukta dışarıda bırakmamak için bir telefonunuz yeterli."

GÜNDEM Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a: Ahlaksızlık ve pespayelik

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: İSTANBUL'DA YARDIM İSTEYEN YAŞLI ÇİFTİ ARIYORUZ

Vali Yerlikaya'nın açıklamasını alıntılayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Kadıköy'de bir yaşlı çiftin yardım istediği videoya ilişkin konuştu.

Çelik paylaşımında, "Kadıköy'de sokakta kar altında yardım isteyen yaşlı çiftimizin bulunması için Valiliğimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sokakta kalan vatandaşlarımızı lütfen 155 Polis İmdat Hattına bildirelim." dedi.

REKLAM