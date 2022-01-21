Gündem Vali Yerlikayadan İstanbullulara çağrı Bir telefonunuz yeter kimse dışarıda kalmasın
İSTANBUL

Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara çağrı: Bir telefonunuz yeter kimse dışarıda kalmasın

İstanbul Valiliği, 39 ilçede 'Kimse dışarıda kalmasın! Misafir edelim' çalışması başlattı. Vali Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbullulara yaptığı çağrıda, "Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul'da kar yağışı başladı. Hava çok soğuk. Sokakta kalan, evsiz vatandaşlarımızı lütfen 155 Polis İmdat Hattı'na bildirelim. Her yıl olduğu gibi biz de onları hemen sıcak bir odaya yerleştirelim'' dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Vali Yerlikayadan İstanbullulara çağrı: Bir telefonunuz yeter kimse dışarıda kalmasın
Arşiv

Valilikten yapılan açıklamada, sokakta yaşayan insanların olumsuz hava şartlarından korunması için kaymakamlıklar ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından yürütülen "Kimse dışarıda kalmasın! Misafir edelim" çalışmasının devam ettiği belirtildi.

"39 İLÇEDE TEK KİŞİLİK ODALARDA MİSAFİR EDİLİYORLAR"

Evsizlerin bütün ihtiyaçlarının karşılandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışma kapsamında 39 ilçemizde evsiz/mekansız durumda bulunan vatandaşlarımız, anlaşmalı otellerde ve tek kişilik odalarda misafir ediliyor. Giyim, yemek, barınma vb. İhtiyaçları karşılanan misafirlerimize, gerekli hallerde uzmanlarımız tarafından psikolojik destek sunuluyor. Hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmaması için bu çalışmaya bütün İstanbulluların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da destek olacaklarına yürekten inanıyoruz. Çevrenizde evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız en yakın polis/jandarma karakoluna bildirmenizi veya 155 Polis İmdat Hattı'nı aramanızı bekliyoruz."

VALİ YERLİKAYA'DAN ÇAĞRI: BİR TELEFONUNUZ YETERLİ

Öte yandan Vali Yerlikaya, konuya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul'da kar yağışı başladı. Hava çok soğuk. Sokakta kalan, evsiz vatandaşlarımızı lütfen 155 Polis İmdat Hattı'na bildirelim. Her yıl olduğu gibi biz de onları hemen sıcak bir odaya yerleştirelim. Ekiplerimiz evsiz, dışarıda kalan hemşerilerimizi sıcak bir odaya yerleştirmek için sokak sokak geziyor. Vatandaşlarımızı bu soğukta dışarıda bırakmamak için bir telefonunuz yeterli."

Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a: Ahlaksızlık ve pespayelik
GÜNDEM
Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a: Ahlaksızlık ve pespayelik

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: İSTANBUL'DA YARDIM İSTEYEN YAŞLI ÇİFTİ ARIYORUZ

Vali Yerlikaya'nın açıklamasını alıntılayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Kadıköy'de bir yaşlı çiftin yardım istediği videoya ilişkin konuştu.

Çelik paylaşımında, "Kadıköy'de sokakta kar altında yardım isteyen yaşlı çiftimizin bulunması için Valiliğimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sokakta kalan vatandaşlarımızı lütfen 155 Polis İmdat Hattına bildirelim." dedi.

İstanbul'dan kar manzaraları: Kısa sürede beyaza büründü
FOTOĞRAF 26
Title
İstanbul’da hava sıcaklığının düşmesiyle aralıklarla etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde bazı ilçelerde şiddetlendi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İstanbul'dan kar manzaraları: Kısa sürede beyaza büründü
İstanbul'da akşam saatlerinde birçok bölgede kar yağışı etkili oldu. Sultangazi ve Esenler'de lapa lapa yağan kar, ortalığı beyaza büründü.

Kar altında kaybolan araçlarını 4 gün sonra çıkartabildiler
FOTOĞRAF 12
Title
Karabük'te 4 gün önce etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Title
60 yıl sonra kar yağışı rekorunun yaşandığı Safranbolu ilçesinde kar kalınlığı merkezde 70, yüksek kesimlerde 150 santimetreye kadar ulaştı.
Title
Araç sahipler kar yağışı sonrası kar altında kaybolan araçlarını 4 gün sonra çıkartabildi. Safranbolu Belediyesi ekipleri ara caddelerdeki karla kaplı yollarda çalışmalarını sürdürüyor.
Title
UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan ve tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinin beyaz gelinliği giymesiyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Title
\"En iyi korunan 20 kent\" arasında bulunan, Osmanlı döneminden han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprülerin beyaz örtüyle kaplandığı kent ziyaretçileri mest ediyor.
Title
Esentepe Mahallesi sakinlerinden Barış Korkmaz, “Yaklaşık 4 gün önce başlayan kar yağışı sebebiyle araçlarının üzerini anca temizleme fırsatı buluyoruz. Daha da yağacak herhalde, valilikten bir açıklamada geldi. İnşallah daha kötü olmaz\" dedi.<br>
Title
Korkmaz, araçlarını yeniden başlayacak kar yağışından etkilenmeyecek bölgelere çekmek istediklerini ifade etti.
Title
Başka bir vatandaş ise kar yağışından dolayı araçlarını çıkartamadıklarını, uyarıların ardından yeniden etkili olması beklenen kar yağışına karşı aracını bulunduğu yerden çıkartmak istediğini belirtti.
Title
Title
Title
Title
Kar altında kaybolan araçlarını 4 gün sonra çıkartabildiler
Karabük'te vatandaşlar 4 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kar altında kalan araçlarını çıkartabildiler.

İstanbuldan kar manzaraları

İstanbul'dan kar manzaraları

Kısa sürede birçok nokta beyaza büründü.
Can kaybında yükseliş

Can kaybında yükseliş

​Türkiye'nin 21 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.
Ömer Çelikten Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaret eden Sedef Kabaşa: Ahlaksızlık ve pespayelik

​Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD heyeti kabulünde açıklamalarda bulundu.

Belediye başkanları toplandı: Halka peş peşe uyarılar yapılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.